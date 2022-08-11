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Канчельскис: «„Торино“ — хорошая команда с хорошими традициями»

сегодня, 19:58

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

Для него это хороший переход, хоть и в аренду. Думаю, если «Торино» захотел видеть Миранчука в своей команде, то будет давать ему больше игрового времени. Для него сейчас это самое важное. Возраст такой, что нужно постоянно играть. Это правильное решение.

«Торино» — хорошая команда с хорошими традициями. Команда, которая неплохо выглядит. Лучше сидеть на скамейке в «Аталанте», чем играть в основном составе в «Торино»? Думаю, второй вариант более заманчивый. «Торино» — хороший выбор. У него будет намного больше игрового времени, чем в «Аталанте».

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 20:42
Зря , надо было в Фиорентину
bcy46p9xrtw9
bcy46p9xrtw9
сегодня в 20:41
Команда не плохая но надо иметь место в составе
8e6re939g97n
8e6re939g97n
сегодня в 20:19
традиции хорошие как у Спартака...
Гость
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