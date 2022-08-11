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Актёр Баринов положительно относится к переходу Миранчука в «Торино»

сегодня, 17:55

Заслуженный артист России Валерий Баринов в положительном ключе отозвался о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ему играть нужно! Считаю, что это хороший вариант для Алексея, ведь футболисту нужна игровая практика. Стоило ли рассмотреть вариант с возвращением в «Локомотив»? А есть ли смысл сейчас возвращаться в такую команду? Если говорить о московском клубе в данной ситуации, то Алексея не нужно было дешево продавать, руководство уже тогда начало совершать ошибки и совершает до сих пор.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:06
Актёр сказал значит хорошо
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:00
О, давненько мэтра слышно не было. Видать результаты Локо его расстраивают, а материться на публику он не хочет. Да и сейчас он постарался мягко по ним пройтись. Ну, что сказать культурный человек.
А вот за Алексея он рад сразу видно.
Валерий Александрович преданный железнодорожник и лучший друг Палыча!
Здоровья и удачи в творчестве!!!
cgekr5nv9rgz
cgekr5nv9rgz
сегодня в 17:58
ну если одобрил, значит есть хорошо...
Гость
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