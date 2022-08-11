Актёр Баринов положительно относится к переходу Миранчука в «Торино»

Заслуженный артист России Валерий Баринов в положительном ключе отозвался о переходе полузащитника «Аталанты» в «Торино».

Ему играть нужно! Считаю, что это хороший вариант для Алексея, ведь футболисту нужна игровая практика. Стоило ли рассмотреть вариант с возвращением в «Локомотив»? А есть ли смысл сейчас возвращаться в такую команду? Если говорить о московском клубе в данной ситуации, то Алексея не нужно было дешево продавать, руководство уже тогда начало совершать ошибки и совершает до сих пор.