Циннбауэр: «Руководство недовольно результатами, но выразило поддержку»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о неудачных результатах команды на старте сезона.
Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Очень доволен. У ребят хорошая реакция после последних результатов. На этой неделе состоялось много разговоров с командой и индивидуально с игроками. Были разговоры с вышестоящим руководством, состоялась встреча. Руководство выразило своё мнение: понятно, что руководство недовольно результатами команды, но при этом высказана поддержка. Поэтому с большим желанием ждём предстоящей игры, чтобы исправить ситуацию.
А вот если не сегодняшняя ситуация, я так бы и сказал, но сегодня в Локо твориться, что то непонятное и сейчас я не могу даже как Локо будет играть.
Руководство недовольно, но выразило поддержку?
Возможно это и правильно, хотя думаю если будет осечка в этих играх, то до Спартака эта немецкая команда может не дожить.
Лично я хочу, что бы они ушли во главе с Цорном, но я не могу болеть против своей команды, так, что остаётся только принимать действительность.
А вот если не сегодняшняя ситуация, я так бы и сказал, но сегодня в Локо твориться, что то непонятное и сейчас я не могу даже как Локо будет играть.
Руководство недовольно, но выразило поддержку?
Возможно это и правильно, хотя думаю если будет осечка в этих играх, то до Спартака эта немецкая команда может не дожить.
Лично я хочу, что бы они ушли во главе с Цорном, но я не могу болеть против своей команды, так, что остаётся только принимать действительность.