Циннбауэр: «Руководство недовольно результатами, но выразило поддержку»

Главный тренер «Локомотива» высказался о неудачных результатах команды на старте сезона.

Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Очень доволен. У ребят хорошая реакция после последних результатов. На этой неделе состоялось много разговоров с командой и индивидуально с игроками. Были разговоры с вышестоящим руководством, состоялась встреча. Руководство выразило своё мнение: понятно, что руководство недовольно результатами команды, но при этом высказана поддержка. Поэтому с большим желанием ждём предстоящей игры, чтобы исправить ситуацию.