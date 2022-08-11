Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Циннбауэр: «Руководство недовольно результатами, но выразило поддержку»

сегодня, 15:16

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о неудачных результатах команды на старте сезона.

Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Очень доволен. У ребят хорошая реакция после последних результатов. На этой неделе состоялось много разговоров с командой и индивидуально с игроками. Были разговоры с вышестоящим руководством, состоялась встреча. Руководство выразило своё мнение: понятно, что руководство недовольно результатами команды, но при этом высказана поддержка. Поэтому с большим желанием ждём предстоящей игры, чтобы исправить ситуацию.

Все новости
Булыкин — о Дзюбе: «Такие форварды нужны всем»
Сегодня, 15:46
Кавазашвили: «Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ»
Сегодня, 14:34
Мостовой — о Педро Роше: «Ушёл — и забыли. Сколько он матчей сыграл? 10?»
Сегодня, 13:55
Мостовой: «Хендрикс вообще ничем не запомнился в „Спартаке“»
Сегодня, 12:55
Калешин: «Почему бы „Краснодару“ не подписать Дзюбу»
Сегодня, 12:35
Игнатов: «Травма Мозеса — серьёзнейшая потеря для нас»
Сегодня, 10:03
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:28
Руководство Локо стремится уничтожить клуб но мотивы непонятны.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:37
Такое руководство тоже надо гнать
8sp6ugtmsp78
8sp6ugtmsp78
сегодня в 15:35
Смачного пинка под зад тебе надо выразить, а не поддержку
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:31
В ближайшее время у Локо очень лёгкий календарь: КС дома, Химки выезд, Оренбург дома, Ахмат дома, Факел выезд. Локо выше классом и должны добывать максимум очков в играх с этими командами. И только потом будет дерби со Спартаком.
А вот если не сегодняшняя ситуация, я так бы и сказал, но сегодня в Локо твориться, что то непонятное и сейчас я не могу даже как Локо будет играть.

Руководство недовольно, но выразило поддержку?
Возможно это и правильно, хотя думаю если будет осечка в этих играх, то до Спартака эта немецкая команда может не дожить.
Лично я хочу, что бы они ушли во главе с Цорном, но я не могу болеть против своей команды, так, что остаётся только принимать действительность.
pfrk6b7ert8u
pfrk6b7ert8u
сегодня в 15:27
Дайте фрицу поработать!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:18
Это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 