Булыкин — о Дзюбе: «Такие форварды нужны всем»

Экс-игрок «Локомотива» прокомментировал новость о том, что экс-нападающий «Зенита» может перейти в «Краснодар».

Я удивлен, что Дзюба еще куда-то не перешел, ведь время идет – он теряет форму без постоянного клуба. В то же время он хочет добиться своего – вероятно, отстоять свой личный контракт, а так бы он в любой клуб РПЛ мог легко перейти – и в «Краснодар», и в тот же «Локомотив», например.

Такие форварды нужны всем. Посмотрим, как закончится его эпопея с новым клубом – видимо, он хочет побольше денег и подлиннее контракт. Посмотрим, что у него получится.