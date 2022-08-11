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Булыкин — о Дзюбе: «Такие форварды нужны всем»

сегодня, 15:46

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Краснодар».

Я удивлен, что Дзюба еще куда-то не перешел, ведь время идет – он теряет форму без постоянного клуба. В то же время он хочет добиться своего – вероятно, отстоять свой личный контракт, а так бы он в любой клуб РПЛ мог легко перейти – и в «Краснодар», и в тот же «Локомотив», например.

Такие форварды нужны всем. Посмотрим, как закончится его эпопея с новым клубом – видимо, он хочет побольше денег и подлиннее контракт. Посмотрим, что у него получится.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:25
Я всегда считал Булыкина профессианалом, а теперь берут сомнения.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:21, ред.
Забери его к себе.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:48
Теперь даже и не знаем что он из себя представляет..
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