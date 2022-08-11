Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что «красно-белые» разорвали контракт с нападающим .

Я этого паренька даже не видел толком. Видимо он настолько плохой игрок, что ему ни один тренер даже шанса не дал. Нельзя за таких легионеров платить бешеные деньги. «Спартак» выбросил в мусорку 12 млн евро — это просто безобразие.