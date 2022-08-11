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Кавазашвили: «Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ»

сегодня, 14:34

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что «красно-белые» разорвали контракт с нападающим Педро Рошей.

Я этого паренька даже не видел толком. Видимо он настолько плохой игрок, что ему ни один тренер даже шанса не дал. Нельзя за таких легионеров платить бешеные деньги. «Спартак» выбросил в мусорку 12 млн евро — это просто безобразие.

Кто ответственен за такое бездарное распоряжение финансами? «Зенит» за эти деньги купил Клаудиньо. А Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера. Он купил дорогую ненужную вещь, а теперь наконец-то выкинул ее.

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 14:41
Точно теперь памятник надо своять) из кроссовок, где был "дух спартаковский")
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 14:39
матюгнуться не успел)
Гость
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