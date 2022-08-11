Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Булыкин: «Хороший переход для Миранчука»

сегодня, 17:28

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

Хороший переход для Миранчука. Если он будет иметь достаточно игрового времени, то сможет вернуться на свой уровень, проявить себя, потому что мотивация у Алексея хорошая доказывать всем, что он хороший футболист. Поэтому для него это хороший вариант, если он будет получать игровое время.

Все новости
Актёр Баринов положительно относится к переходу Миранчука в «Торино»
Сегодня, 17:55
Наумов: «„Торино“ — это хороший вариант, вызов для Миранчука»
Сегодня, 17:34
Булыкин — о Дзюбе: «Такие форварды нужны всем»
Сегодня, 15:46
Циннбауэр: «Руководство недовольно результатами, но выразило поддержку»
Сегодня, 15:16
Кавазашвили: «Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ»
Сегодня, 14:34
Мостовой — о Педро Роше: «Ушёл — и забыли. Сколько он матчей сыграл? 10?»
Сегодня, 13:55
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:42, ред.
Самое главное в словах Булыкина это про мотивацию.
Вспомнилось как Булыкин будучи футболистом в молодые годы при большом таланте не имел особой мотивации, а предпочитал гулянки и мотоциклы.
Как мне кажется так бы он и закончил бы с футболом, тем более ему так и говорили "заканчивай с футболом", если бы не Палыч. Палыч вернул ему мотивацию и Дмитрий взялся за голову и стал думать только о футболе.
Конечно Мирачук более относится к футболу, чем Булыкин и не устраивает гулянки и футбол у него на первом месте, но мотивация должна всегда присутствовать и чем её больше тем лучше.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:31
Даже можно сказать отличный вариант для Алексея!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 