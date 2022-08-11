Булыкин: «Хороший переход для Миранчука»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».
Хороший переход для Миранчука. Если он будет иметь достаточно игрового времени, то сможет вернуться на свой уровень, проявить себя, потому что мотивация у Алексея хорошая доказывать всем, что он хороший футболист. Поэтому для него это хороший вариант, если он будет получать игровое время.
Вспомнилось как Булыкин будучи футболистом в молодые годы при большом таланте не имел особой мотивации, а предпочитал гулянки и мотоциклы.
Как мне кажется так бы он и закончил бы с футболом, тем более ему так и говорили "заканчивай с футболом", если бы не Палыч. Палыч вернул ему мотивацию и Дмитрий взялся за голову и стал думать только о футболе.
Конечно Мирачук более относится к футболу, чем Булыкин и не устраивает гулянки и футбол у него на первом месте, но мотивация должна всегда присутствовать и чем её больше тем лучше.
Вспомнилось как Булыкин будучи футболистом в молодые годы при большом таланте не имел особой мотивации, а предпочитал гулянки и мотоциклы.
Как мне кажется так бы он и закончил бы с футболом, тем более ему так и говорили "заканчивай с футболом", если бы не Палыч. Палыч вернул ему мотивацию и Дмитрий взялся за голову и стал думать только о футболе.
Конечно Мирачук более относится к футболу, чем Булыкин и не устраивает гулянки и футбол у него на первом месте, но мотивация должна всегда присутствовать и чем её больше тем лучше.