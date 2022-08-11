Булыкин: «Хороший переход для Миранчука»

Бывший игрок «Локомотива» прокомментировал переход полузащитника из «Аталанты» в «Торино».

Хороший переход для Миранчука. Если он будет иметь достаточно игрового времени, то сможет вернуться на свой уровень, проявить себя, потому что мотивация у Алексея хорошая доказывать всем, что он хороший футболист. Поэтому для него это хороший вариант, если он будет получать игровое время.