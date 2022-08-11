Наумов: «„Торино“ — это хороший вариант, вызов для Миранчука»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе полузащитника «Аталанты» в «Торино».

Это лучший вариант для Миранчука на сегодняшний день. Это лучше, чем сидеть в «Аталанте» и дожидаться у моря погоды, когда тебе не доверяют и даже на товарищеские игры не ставят. Смысла никакого нет. Поэтому «Торино» — это хороший вариант, вызов для него. Показывать себя в «Торино» будет тяжело, потому что там команда на вылет. Тем не менее хороший вариант, чтобы продемонстрировать свои умения.