Сутормин: «Что запомнилось особо? Матч с „Челси“ на выезде»

Футболист «Зенита» поделился наиболее памятными моментами своего выступления за «сине-бело-голубых».

На цифры я особого внимания не обращаю, но 100 матчей — ​это достаточно большой отрезок. Он вместил и три чемпионства, и Кубок России, и два Суперкубка — ​есть что вспомнить. Надеюсь, что впереди следующая сотня матчей. Надо к этому стремиться, получать удовольствие от футбола и радовать болельщиков игрой и титулами.

Что запомнилось особо? Первым приходит в голову матч с «Челси» на выезде, хоть мы его и проиграли. Атмосфера, уровень футбола. Когда ты понимаешь, чего хочешь, и это удаётся делать на поле, возникает очень приятное ощущение. Надеюсь, таких матчей у нас ещё будет достаточное количество.