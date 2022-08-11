Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сутормин: «Что запомнилось особо? Матч с „Челси“ на выезде»

сегодня, 20:49

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин поделился наиболее памятными моментами своего выступления за «сине-бело-голубых».

На цифры я особого внимания не обращаю, но 100 матчей — ​это достаточно большой отрезок. Он вместил и три чемпионства, и Кубок России, и два Суперкубка — ​есть что вспомнить. Надеюсь, что впереди следующая сотня матчей. Надо к этому стремиться, получать удовольствие от футбола и радовать болельщиков игрой и титулами.

Что запомнилось особо? Первым приходит в голову матч с «Челси» на выезде, хоть мы его и проиграли. Атмосфера, уровень футбола. Когда ты понимаешь, чего хочешь, и это удаётся делать на поле, возникает очень приятное ощущение. Надеюсь, таких матчей у нас ещё будет достаточное количество.

Все новости
Канчельскис: «„Торино“ — хорошая команда с хорошими традициями»
Сегодня, 19:58
Актёр Баринов положительно относится к переходу Миранчука в «Торино»
Сегодня, 17:55
Наумов: «„Торино“ — это хороший вариант, вызов для Миранчука»
Сегодня, 17:34
Булыкин: «Хороший переход для Миранчука»
Сегодня, 17:28
Булыкин — о Дзюбе: «Такие форварды нужны всем»
Сегодня, 15:46
Циннбауэр: «Руководство недовольно результатами, но выразило поддержку»
Сегодня, 15:16
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 