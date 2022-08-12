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Билялетдинов: «При должном отношении у „Рубина“ конкурентов быть не должно»

сегодня, 18:52

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о работе наставника казанцев Леонида Слуцкого.

Не пора ли отправить в отставку Слуцкого? Знаете, не мне и не вам решать — это вопрос к руководству. Оснований для смены тренера пока я не вижу. Не поменяли тренера, когда команда в РПЛ валилась. Потом форс-мажор и крупные поражения. Доверие осталось. Если тогда доверяли, то сейчас уж тем более можно доверять. Тем более что сыграно всего четыре тура. В этих турах «Рубин» мог выступить лучше, набрать больше очков — тогда вопросов бы не возникало.

«Рубин» — фаворит Первой лиги. Они должны относиться к сопернику так, чтобы не было недооценки. Это работа тренерского штаба и игроков. Пару лет назад «Крылья» стартовали неудачно, а затем набрали ход и заняли первое место досрочно. То же самое и здесь, нужно разогнаться. Сейчас «Рубин» набирает форму. Думаю, что кромсать и что-то делать — смысла нет. При должном отношении у «Рубина» конкурентов быть не должно.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:56
Рубин сейчас смотрин на всех с верху, но его могут наказать за это.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:53
С юмором у Рината всё нормально. )
Гость
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