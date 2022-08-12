Генич рассказал, кто стал инициатором отъезда легионеров из «Краснодара»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, кто стал инициатором отъезда легионеров «Краснодара» из России минувшей весной.

Вандерсон начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу. Он испугался и начал «раскачивать лодку», а Крыховяк успокаивал. Вандерсон сказал: «До свидания», а остальные: «Что мы будем делать?». Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, не получилось.