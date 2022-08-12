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Генич рассказал, кто стал инициатором отъезда легионеров из «Краснодара»

сегодня, 15:32

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, кто стал инициатором отъезда легионеров «Краснодара» из России минувшей весной.

Вандерсон начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу. Он испугался и начал «раскачивать лодку», а Крыховяк успокаивал. Вандерсон сказал: «До свидания», а остальные: «Что мы будем делать?». Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, не получилось.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:17
Бунтари всегда водили на Руси от Емели Пугачёва до разного покроя блогероФФ..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 16:13
Константин Генич начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу. Он испугался и начал «раскачивать лодку».
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:13
Вполне жизненная ситуация. Иностранцы не захотели играть из-за ситуации в Украине, чего - то, что вполне естественно, - испугались, а Крыховяк стал всех успокаивать, говорить, что ничего страшного не произошло. Не успокоил и не уговорил остаться.
Поэтому не совсем понимаю нападок на Генича. Поразмышляйте над сложившейся ситуацией, раскиньте мозгами и тогда, может быть, согласитесь со мной и с ним.
Исход иностранцев из других клубов косвенно подтверждает сказанное Константином.
monah-10
monah-10
сегодня в 16:05
Пустозвон
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:05
Неужели УЕФА ?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:04
Что-то много этого ****(((
ДСА
ДСА
сегодня в 15:54
Поляк всех сблатовал уехать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:46
Как будто Генич стоял рядом во время этой паники.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:38
Проплаченый Генич пшеком...)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:37
Генич походу у Уткина сегодня ночевал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:36
Пшек всех приболтал...
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