Масалитин: «Федотов знает, как обыгрывать „Зенит“».

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «армейцев».
«Зенит» и ЦСКА играют в атакующий футбол, в обороне не отсиживаются и автобусы не ставят. Есть классные исполнители в командах, в «Зените» их больше. Игра между главным фаворитом чемпионата и лидером покажет сильные и слабые стороны ЦСКА: куда развиваться и двигаться, какие позиции требуют усиления. Матч с «Зенитом» для ЦСКА будет лакмусовой бумагой — покажет все огрехи.
Понятно, что «Зенит» — по всем параметрам фаворит нашего чемпионата. Команда не первый год играет одним составом, усиливая некоторые позиции. У ЦСКА только началось всё получаться, сейчас происходит становление. «Зенит» после ничьей в Грозном будет мотивирован при своих болельщиках. Для «Зенита» ЦСКА хороший раздражитель. Федотов знает, как обыгрывать «Зенит». Знает их сильные и слабые стороны. Полагаю, он придумает что-нибудь новое и ЦСКА покажет хороший результат.
Рановато ещё говорить о возможностях ЦСКА против такого клуба как Зенит. Одно дело знать , другое дело подготовить команду к победе над Зенитом . Зенит более мастеровит по составу игроков, более сбалансирован , сыгран и имеет куда качественней скамейку запасных. ЦСКА ещё только на пути к построению новой команды. Пришёл новый тренер, вливаются в команду новые игроки. Должно пройти время для построения команды и уж тогда говорить о её возможностях. На данный момент времени ЦСКА ещё совсем сыроват , чтобы на равных бороться с чемпионом России Зенитом. Да и игра в гостях с командой Пари НН , тому яркое подтверждение. Второй тайм команда ЦСКА просто провалила , и статистика матча тому доказательство, двадцать два удара по воротам армейцев, против четырнадцати. Итог 2:2 , а ведь первый тайм ЦСКА вёл 2:0 . Ну а играть на родном стадионе с Зенитом, это совершенно другая история. И тут только чудо может помочь армейцам выиграть у Зенита. В любом случае буду болеть за ЦСКА, но реалии на данный момент времени в пользу Зенита. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра и побольше хорошего , красивого футбола ⚽️ !
Рановато ещё говорить о возможностях ЦСКА против такого клуба как Зенит. Одно дело знать , другое дело подготовить команду к победе над Зенитом . Зенит более мастеровит по составу игроков, более сбалансирован , сыгран и имеет куда качественней скамейку запасных. ЦСКА ещё только на пути к построению новой команды. Пришёл новый тренер, вливаются в команду новые игроки. Должно пройти время для построения команды и уж тогда говорить о её возможностях. На данный момент времени ЦСКА ещё совсем сыроват , чтобы на равных бороться с чемпионом России Зенитом. Да и игра в гостях с командой Пари НН , тому яркое подтверждение. Второй тайм команда ЦСКА просто провалила , и статистика матча тому доказательство, двадцать два удара по воротам армейцев, против четырнадцати. Итог 2:2 , а ведь первый тайм ЦСКА вёл 2:0 . Ну а играть на родном стадионе с Зенитом, это совершенно другая история. И тут только чудо может помочь армейцам выиграть у Зенита. В любом случае буду болеть за ЦСКА, но реалии на данный момент времени в пользу Зенита. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра и побольше хорошего , красивого футбола ⚽️ !