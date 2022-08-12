Масалитин: «Федотов знает, как обыгрывать „Зенит“».

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «армейцев».

«Зенит» и ЦСКА играют в атакующий футбол, в обороне не отсиживаются и автобусы не ставят. Есть классные исполнители в командах, в «Зените» их больше. Игра между главным фаворитом чемпионата и лидером покажет сильные и слабые стороны ЦСКА : куда развиваться и двигаться, какие позиции требуют усиления. Матч с «Зенитом» для ЦСКА будет лакмусовой бумагой — покажет все огрехи.