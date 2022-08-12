Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил идею приглашения клубов Медиалиги в Кубок России.
Не могу говорить о шансах каких-либо команд на выход в следующий раунд, поскольку не видел их игру. Для популяризации футбола, наверное, это очень хорошо, но я всегда считал, что в Кубке должны играть профессиональные команды. Сейчас мы не выступаем в еврокубках, стало меньше матчей, надо как-то стараться компенсировать это и завлекать зрителей. Попробовать можно было, ничего плохого в этом нет. Вот и посмотрим уровень нашего медийного футбола. Если хотя бы одна из этих команд пройдет, то тогда в следующем году можно будет вновь пригласить такие команды, а если нет — тогда я не вижу вообще в этом смысла.
У меня в детстве (в 90-х) в моем поселке на 40 тыс было:
2 больших стадиона с травяным покрытием, где все играли, с малыми воротами и с сетками
2 гаревых поля
2 хоккейные коробки, где тоже потенциально летом в футбол можно было играть
Сейчас
1 стадион (и на нём, если нет тренировок, малые ворота убирают и сетки для ворот тоже), второй застроили
2 школьных поля (куда только свои дети могут попасть, т.к. вход на территорию по пропускам. плюс там все равно охранник гоняет, если не свои)
И вот смотри, в 90-х хоть дети, хоть взрослые могли играть везде, да, на полулысой траве часто и с плохими мячами, но кого этого волновало.
Сейчас же по факту никуда там не выйдешь с друзьями поиграть. На стадионе только таджики куртки кидают в виде ворот и играют так.
Да, коммерческих всяких турниров много, они приплачивают школам и поля арендуют, но по мне должны быть мунициальные поля с освещением, потому что у нас на 16 годах спорт не заканчивается.
У меня в детстве (в 90-х) в моем поселке на 40 тыс было:
2 больших стадиона с травяным покрытием, где все играли, с малыми воротами и с сетками
2 гаревых поля
2 хоккейные коробки, где тоже потенциально летом в футбол можно было играть
Сейчас
1 стадион (и на нём, если нет тренировок, малые ворота убирают и сетки для ворот тоже), второй застроили
2 школьных поля (куда только свои дети могут попасть, т.к. вход на территорию по пропускам. плюс там все равно охранник гоняет, если не свои)
И вот смотри, в 90-х хоть дети, хоть взрослые могли играть везде, да, на полулысой траве часто и с плохими мячами, но кого этого волновало.
Сейчас же по факту никуда там не выйдешь с друзьями поиграть. На стадионе только таджики куртки кидают в виде ворот и играют так.
Да, коммерческих всяких турниров много, они приплачивают школам и поля арендуют, но по мне должны быть мунициальные поля с освещением, потому что у нас на 16 годах спорт не заканчивается.