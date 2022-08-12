Орещук оценил идею приглашения клубов Медиалиги в Кубок России

Бывший спортивный директор «Динамо» оценил идею приглашения клубов Медиалиги в Кубок России.

Не могу говорить о шансах каких-либо команд на выход в следующий раунд, поскольку не видел их игру. Для популяризации футбола, наверное, это очень хорошо, но я всегда считал, что в Кубке должны играть профессиональные команды. Сейчас мы не выступаем в еврокубках, стало меньше матчей, надо как-то стараться компенсировать это и завлекать зрителей. Попробовать можно было, ничего плохого в этом нет. Вот и посмотрим уровень нашего медийного футбола. Если хотя бы одна из этих команд пройдет, то тогда в следующем году можно будет вновь пригласить такие команды, а если нет — тогда я не вижу вообще в этом смысла.