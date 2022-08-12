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Орещук оценил идею приглашения клубов Медиалиги в Кубок России

сегодня, 17:16

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил идею приглашения клубов Медиалиги в Кубок России.

Не могу говорить о шансах каких-либо команд на выход в следующий раунд, поскольку не видел их игру. Для популяризации футбола, наверное, это очень хорошо, но я всегда считал, что в Кубке должны играть профессиональные команды. Сейчас мы не выступаем в еврокубках, стало меньше матчей, надо как-то стараться компенсировать это и завлекать зрителей. Попробовать можно было, ничего плохого в этом нет. Вот и посмотрим уровень нашего медийного футбола. Если хотя бы одна из этих команд пройдет, то тогда в следующем году можно будет вновь пригласить такие команды, а если нет — тогда я не вижу вообще в этом смысла.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 18:08
Не везде так в Самаре к ЧМ наделали бесплатно площадок с синтетикой и они пустые, только старые играют в лигах поздно вечером
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Евгений Быстров (раскрыть)
сегодня в 17:47
Да я так скажу, это кажется, что сейчас условия лучше.

У меня в детстве (в 90-х) в моем поселке на 40 тыс было:

2 больших стадиона с травяным покрытием, где все играли, с малыми воротами и с сетками
2 гаревых поля
2 хоккейные коробки, где тоже потенциально летом в футбол можно было играть

Сейчас

1 стадион (и на нём, если нет тренировок, малые ворота убирают и сетки для ворот тоже), второй застроили
2 школьных поля (куда только свои дети могут попасть, т.к. вход на территорию по пропускам. плюс там все равно охранник гоняет, если не свои)

И вот смотри, в 90-х хоть дети, хоть взрослые могли играть везде, да, на полулысой траве часто и с плохими мячами, но кого этого волновало.

Сейчас же по факту никуда там не выйдешь с друзьями поиграть. На стадионе только таджики куртки кидают в виде ворот и играют так.

Да, коммерческих всяких турниров много, они приплачивают школам и поля арендуют, но по мне должны быть мунициальные поля с освещением, потому что у нас на 16 годах спорт не заканчивается.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 17:38
Вот точно, недавно с товарищем сидели и рассуждали, сидя на трибуне у поля с новеньким искусственным газоном(больше никто не пришел) почему молодеж забила на футбол, хотя сейчас есть условия, а в наше время 90-е-2000-е не было нихрена, но мы пропадали на площадках, стадионах деревенских.
memphis
memphis
сегодня в 17:20
Лучше любительские городские лиги допустить, там пацанов талантливых масса, но всем плевать. А нынешняя молодежь без поддержки на моих глазах где сейчас во дворах появились хорошие газоны и трава бесплатно плевать хотели на футбол, а раньше мы на асфальте и школьном поле на драку время забивали ровно там же...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:17, ред.
Напомнил он
Гость
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