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Семшов: «Отсутствие Клаудиньо не разрушит игру „Зенита“»

сегодня, 18:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 17:00 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов считает, что питерцам будет тяжело играть против ЦСКА без Клаудиньо.

Значимая потеря для «Зенита», он встроен в команду, но не нужно забывать, что от одного футболиста не зависит игра всей команды. В «Зените» есть игроки, которые стучатся в основной состав и готовы заменить, например, новый футболист Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, который, как я думаю, уже достоин места в основном составе и должен сделать все, чтобы его застолбить. Потеря любого игрока больна, но не чревата, потому что на одном футболисте не строится игра, и отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита» в матче с ЦСКА.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 18:19
А что с Клаудиньо случилось? Сбежал или травма? Чёйта я упустил)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:08
Не разрушит, но ослабит!
Гость
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