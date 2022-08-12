Семшов: «Отсутствие Клаудиньо не разрушит игру „Зенита“»

Экс-игрок «Зенита» считает, что питерцам будет тяжело играть против ЦСКА без .

Значимая потеря для «Зенита», он встроен в команду, но не нужно забывать, что от одного футболиста не зависит игра всей команды. В «Зените» есть игроки, которые стучатся в основной состав и готовы заменить, например, новый футболист Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, который, как я думаю, уже достоин места в основном составе и должен сделать все, чтобы его застолбить. Потеря любого игрока больна, но не чревата, потому что на одном футболисте не строится игра, и отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита» в матче с ЦСКА .