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Мостовой: «Нравится игра „Спартака“, но в этом нет заслуги Абаскаля»

сегодня, 15:49

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московской команды на старте сезона-2022/23.

Мне нравится, как играет сейчас «Спартак», но в этом нет заслуги Абаскаля. Я отталкиваюсь от команды, а не от него. Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» будет в тройке по итогам сезона. Но уже многие начинают подлизываться, говоря, как здорово «Спартак» заиграл при Абаскале. Они заиграли-то еще при Ваноли, выиграв Кубок России. Понимаете? Поэтому не стал бы так сильно расхваливать Абаскаля.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 16:22
Мостовой или совсем поехавший, или притворяется. Больше объяснений нет. Самое поганое, что его бредни на газпром ТВ транслируют. Он бы хоть перед интервью, ну хотя бы за день не пил. А то вмажут вместе с Уткиным, и сидят лыбится и ересь несут. Что один, что другой. Уже не интересно и откровенно надоело это шапито на газпром ТВ, как и сам газпром ТВ
makkie
makkie
сегодня в 16:11
Мостовой ни дня не работал тренером, откуда ж ему знать об этой работе?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:02
=не стал бы так сильно расхваливать Абаскаля=
Я лучше себя расхвалю. Может всё-таки на этот раз оценят
и позовут тренировать Спартак -:)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 15:57
Или можно и так сказать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:56
А может на багаже Руя выскакивают.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:56
А ведь они до сих пор на моём "багаже" играют.

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