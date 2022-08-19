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Директор «Адана Демирспор» ожидает, что Дзюба забьет 20 голов за сезон

сегодня, 15:12

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк рассказал, каких результатов ждет от Артема Дзюбы.

Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.

Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:29
Ждёмс однако)))) До первой звезды!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 16:26
АВХАХЫВАХХВЫАХВЫАХХВАХАХАХАХАХАХ
О ДА
Vladimir808
Vladimir808 ответ qws62gkpah7d (раскрыть)
сегодня в 16:25
И пусть забьёт!!!)
Порадуемся!!))
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 16:12
Пяток,хотя бы осилил!!! Роналду надо брать,если надо двадцать!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:07
Вполне реальные ожидания.В чемпионате Турции много забивают .А Дзюба несмотря на возраст ещё способен выдерживать полные матчи.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:40
А вдруг в ворота Балотелли сможет?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:37
Иш ты губы раскатал,сразу 20 !!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:31
Директор его наверное с кем-то перепутал Ну а так конечно Удачи тебе вдруг прорвёт !)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 15:28
Думаю это слишком много для Дзюбы, по-моему он максимум голов 18 забил в Рпл, считаю Турецкую лигу сильнее Рпл
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:24
Пока остается только мечтать. Таких подносчиков снарядов как в Зените там нет.
qws62gkpah7d
qws62gkpah7d
сегодня в 15:23
А вдруг забьет
allemz
allemz
сегодня в 15:22, ред.
Монтелла вообще даст интервью или он сам в **уе от происходящего? Предупредите рукоблуда, что турки народ консервативный,"азмунщину" в раздевалке терпеть не будут, отправят забесплатно нефть сирийскую качать, пока на отмену смертной казни не наработает
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 15:18
Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов.
Ну так всё верно сказал Спортивный директор,сказал сколько ожидает, но не сказал где,может он ожидает от Дзюбы 20 голов в ФИФА 2022,а это вполне выполнимый результат :)
dok66
dok66
сегодня в 15:17
Чемпионат не предсказуем . Все возможно .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:14
Только если в свои ворота! 😜
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