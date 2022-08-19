Директор «Адана Демирспор» ожидает, что Дзюба забьет 20 голов за сезон

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк рассказал, каких результатов ждет от .

Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.

Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть.