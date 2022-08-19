Директор «Адана Демирспор» ожидает, что Дзюба забьет 20 голов за сезон

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк рассказал, каких результатов ждет от Артема Дзюбы.
Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.
Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть.
О ДА
О ДА
Порадуемся!!))
Порадуемся!!))
Ну так всё верно сказал Спортивный директор,сказал сколько ожидает, но не сказал где,может он ожидает от Дзюбы 20 голов в ФИФА 2022,а это вполне выполнимый результат :)
Ну так всё верно сказал Спортивный директор,сказал сколько ожидает, но не сказал где,может он ожидает от Дзюбы 20 голов в ФИФА 2022,а это вполне выполнимый результат :)