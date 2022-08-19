Они составят компанию Дзюбе. Вспоминаем, какие российские футболисты играют за клубы из Турции

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сегодня, 13:13

И смотрим на прошлогодний опыт Шапи.



Артем Дзюба – официально игрок «Аданы Демирспор». Чемпионат Турции – один из немногих, где представительство российских футболистов больше одного человека. Помимо форварда в командах из этой страны есть еще три игрока с российским гражданством. Мы расскажем о каждом из них и вспомним, кто представлял Россию в турецком первенстве в прошлом году.

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

Центральный защитник решил вернуться в Турцию после того, как поиграл за «Сочи» в сезоне 2019/20. До этого он представлял «Истанбул», но в январе подписал контракт с «Антальяспором».



В новом клубе Федор получает регулярную игровую практику, хотя ему исполнилось уже 35 лет. Это легко объяснить любовью клубов из Турции к возрастным игрокам – на данный момент там выступают 32-летний Марио Балотелли и 33-летний Месут Озил. К тому же сам «Антальяспор» — команда, которая периодически проваливается к зоне вылета из элиты турецкого футбола.



При этом Кудряшову отведена активная роль в построении игры «Антальяспора» — он один из наиболее часто пасующих футболистов команды и второй по проценту точных передач, активно выдвигается в перехват мяча.

Кудряшов был одним из тех, кто считает Турцию лучшим вариантом продолжения карьеры для Дзюбы, и активно продвигал эту идею:



«Я бы очень хотел, чтобы он оказался в Турции! В идеале в „Антальяспоре“, хотя шансов мало, потому что это наверняка будет топ-клуб. Но убежден, что Артем станет одним из лучших бомбардиров и даже суперзвездой. С адаптацией у него точно не будет проблем — Дзюба всегда легко находил общий язык с иностранцами, его шутки и смех реально располагают к себе».



Теперь минимум дважды в новом сезоне бывшие напарники по сборной России сыграют друг против друга.

Магомед Оздоев, «Фатих Карагюмрюк»

Полузащитник покинул «Зенит» одновременно с Дзюбой – контракты обоих не стали продлевать. В «Фатихе» Оздоеву адресовали приличную порцию комплиментов – говорили, что это игрок для стартового состава клуба, что главный тренер Пирло лично просил подписать Магомеда.



Вот, что отметил после подписания игрока спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын:



«Наш тренер — Андреа Пирло, — когда узнал о возможности подписания контракта с Оздоевым, сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Магомеда и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень… Мы все довольны тем, в какой форме находится Магомед. По моим оценкам, примерно дней через 10 он будет в оптимальной форме, потому что на тренировках Оздоев проявляет себя с самой лучшей стороны».



Российский хавбек вышел в старте команды на первый тур против «Аланьяспора» и отыграл все 90 минут. «Фатих» потерпел поражение, но Оздоев за отведенное ему время проделал внушительный объем работы – получал мяч как на своей, так и на чужой половине поля, активнее кого-либо шел в отбор (2 за матч) и перехват (3).



Однако в команде отмечается нехватка креативных футболистов, что заметил и пресс-атташе «Фатиха». До закрытия трансферного окна еще есть время – необходимо подписать вингера и «десятку». Календарь у клуба напряженный – в эти выходные предстоит матч против «Бешикташа».

Александр Епуряну, «Истанбул»

Молдаванин с российским паспортом, который на протяжении семи лет играл в командах РПЛ . Он был частью «Анжи», когда из команды шли богатые инвесторы. Тогда махачкалинцы провалились в Первую лигу. Выступал за «Динамо», когда бело-голубые становились седьмыми и четвертыми в чемпионате.



В «Истанбуле» центрбек с 2014 года. В сезоне 2019/20 он взял с командой чемпионский титул. Однако за проведенное в Турции время Александр так и не стал интересен публике, о чем говорит сам:



«Мне кажется, я турецкой прессе не сильно интересен. За шесть лет я так и не выучил язык, поэтому журналистам со мной сложно. В команде есть более разговорчивые ребята и пара человек, которых вызывают в сборную Турции».



Тренер «Истанбула» регулярно заменяет Епуряну по ходу матча на протяжении последних двух сезонов, для позиции центрального защитника это – редкость. Вероятно, возраст все же берет свое. Молдаванин не стремится играть высоко, мяч получает вблизи своей штрафной и отдает вперед. Хотя игра с «Коньяспором» стала исключением – тогда весь «Истанбул» стремился владеть мячом на чужой половине поля. В этом случае Епуряну часто оказывался в центральном круге и пасовал чаще всех в команде. Объективно форму футболиста получится оценить разве что со временем.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Гиресунспор» (сезон 2021/22)

В Турции Шапи хотел перезапустить карьеру – после того, как 22-летний хавбек переболел коронавирусом, он и близко не показывал привычной результативности. Аренда в «Гиресунспор» не помогла – хавбек не стал лидером коллектива. Единственный яркий момент – из-за гола Сулейманова его команда обыграла «Галатасарай», после чего стамбульцы уволили главного тренера Фатиха Терима (он 4 раза возглавлял команду и суммарно провел у руля 13 лет).

Летом эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов подвел итоги аренды Шапи в «Гиресунспор»:



«Сезон Шапи успешным я бы не назвал. 3+3 по гол+пас за 31 матч. В принципе „Гиресунспор“ не вылетел, для команды это уже праздник. И всё же к его проходам по флангу и смещениям в центр все привыкли. Шапи уже вернулся в „Краснодар“.



Пребывание в чемпионате Турции не стоит считать провальным, хотя и ничего особенного российский футболист не показал. Этим летом Магомед после четырех матчей снова отправился в аренду в израильский „Хапоэль“.