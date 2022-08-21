«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Ньюкасл» в третьем туре АПЛ

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сегодня, 20:43

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» устроили перестрелку в третьем туре АПЛ , забив 6 голов на двоих (3:3).

Илкай Гюндоган открыл счёт уже на третьей минуте, но «Ньюкасл» ответил тремя голами от Мигеля Альмирона, Каллума Уилсона и Кирана Триппьера. Однако и «Манчестер Сити» отыгрался за 4 минуты. Гюндоган оформил дубль, еще один гол на счету Эрлинга Холланда.