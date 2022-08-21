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«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Ньюкасл» в третьем туре АПЛ

сегодня, 20:43
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» устроили перестрелку в третьем туре АПЛ, забив 6 голов на двоих (3:3).

Илкай Гюндоган открыл счёт уже на третьей минуте, но «Ньюкасл» ответил тремя голами от Мигеля Альмирона, Каллума Уилсона и Кирана Триппьера. Однако и «Манчестер Сити» отыгрался за 4 минуты. Гюндоган оформил дубль, еще один гол на счету Эрлинга Холланда.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 21:18
Ньюкасл хорош
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:05
Мда, начинать сезон с осечек такое себе. Игроки явно не поняли, что отпуск уже закончился. Пора включаться.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 21:03
Ньюкасл красавцы
112910415
112910415
сегодня в 21:00
что круто, то круто !
Искендер 1
Искендер 1
сегодня в 20:58
Отскок лысого физрука
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:57
Дерби шейхов завершилось миром. Но огромное спасибо командам за этот чудо матч! Какие скорости, какие комбинации,шикарный гол Трриппьера! Думаю зрители на Сент-Джеймс Парк получили массу удовольствий! Этот состав Ньюкасла в прошлом туре ели как унес ноги в матче Брайтоном, а тут час игрового времени показал образцовый футбол против Сити! Сент-Максимен, Бруно Гимараеш и Ник Поуп просто герои в составе "сорок", команда Эдди Хау еще попьет кровушки всем! Ну а у Сити есть мега игрок - КДБ, который раздает голевые передачи в каждом матче! Фантастический игрок! И кстати, Гюндоган забил один мяч, третий гол на счету Бернапдо Сильвы
alexgurzan
alexgurzan ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 20:55
Добрый вечер.
Спасибо за предложение, подумаем над этим!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:53
Челси вообще влител .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:52
Полезно будет молодой дружине Артеты побыть немного на первом месте, запомнить ощущения, так сказать)

Пока что не верю, что реально можно будет в гонку за чемпионство вклиниться, если Мартинелли прибавит в завершении разве. Да и на выезде у "Касла" всем очки сложно будет забрать.

Но через пару лет, если ребята будут прогрессировать, можно будет дать прикурить уже другим клубам)

МС был, конечно, опаснее, но хозяева на волевых прекрасно сыграли!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 20:51
Отскочил Сити как горох .
Elliada
Elliada
сегодня в 20:50
В прошлом сезоне МС начал сезон с поражения от Тоттенхэма, но всё же выиграл АПЛ. В сезоне 38 туров, а не 3. Сити наберет обороты. Но начало сезона мне нравится. Такое непредсказуемое начало.

Ньюкасл красавцы. Бойцы. Как и Сити
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:50
Йоу, АПЛ, как всегда, интересна и полна сюрпризов - это не Бавария-лига или ПСЖ-лига, где, почти всегда всё предрешено(хотя второй вариант временами даёт сбои), ну, или, Испания, со святой троицей, тут драмы уж будут почаще, а, местами, даже, триллеры)
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:50
У сити всегда спад в начале чемпа.... Но этот год в лбьом случае должен быть интересным.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 20:48
Все хотел спросить и никак. Не знаю можно это технически организовать или нет, но думаю было бы хорошо если была возможность оставлять комментарии прямо под турнирной таблицой после каждого тура допустим. Тоесть прокомментировать положение дел после каждого тура хотябы в топ 5 и РПЛ.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:45
Сезон начался с сюрпризами у многих.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:44
Пошёл спад, удачи Артете
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