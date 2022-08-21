«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Ньюкасл» в третьем туре АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» устроили перестрелку в третьем туре АПЛ, забив 6 голов на двоих (3:3).
Илкай Гюндоган открыл счёт уже на третьей минуте, но «Ньюкасл» ответил тремя голами от Мигеля Альмирона, Каллума Уилсона и Кирана Триппьера. Однако и «Манчестер Сити» отыгрался за 4 минуты. Гюндоган оформил дубль, еще один гол на счету Эрлинга Холланда.
Пока что не верю, что реально можно будет в гонку за чемпионство вклиниться, если Мартинелли прибавит в завершении разве. Да и на выезде у "Касла" всем очки сложно будет забрать.
Но через пару лет, если ребята будут прогрессировать, можно будет дать прикурить уже другим клубам)
МС был, конечно, опаснее, но хозяева на волевых прекрасно сыграли!
Пока что не верю, что реально можно будет в гонку за чемпионство вклиниться, если Мартинелли прибавит в завершении разве. Да и на выезде у "Касла" всем очки сложно будет забрать.
Но через пару лет, если ребята будут прогрессировать, можно будет дать прикурить уже другим клубам)
МС был, конечно, опаснее, но хозяева на волевых прекрасно сыграли!