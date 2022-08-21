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«Челси» разгромно проиграл «Лидсу» во третьем туре АПЛ

сегодня, 18:07
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс3 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Лондонский «Челси» разгромно проиграл «Лидсу» в третьем туре АПЛ (0:3).

На 33-й минуте счёт открыл Брендон Эронсон. Через 4 минуты удвоил преимущество «Лидса» Родриго. Точку в матче поставил Джек Харрисон.

«Челси» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Калиду Кулибали.

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Все комментарии
Таганский
Таганский ответ Viduka (раскрыть)
сегодня в 18:48
Мои поздравления!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:42
Похоже после ухода Ромы а вернее Грановской трансферов хороших не дождутся болелы синих
Viduka
Viduka
сегодня в 18:28
Я в шоке, в приятном смысле:) Жаль, матюгаться нельзя, иначе бы выразился более доходчиво:)
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 18:28
Ну собственно Менди дурканул,получили первый,потом ошибка защиты получили второй,но это ладно,у меня другой вопрос а где голы?
Сыграли 3 тура,что показал,прости госпади нападающий бегунок вокруг которого ТТ собрался строить команду, кто вообще будет забивать?
В команде нет нападающего как такового, и покупка Обамеянга вопрос не решит, могли и Вернера оставить не хуже Обомеянга, в общем ТО проваленно, забивать некому, в защите то же проблемы, но будем верить в лучшее :)
DXTK
DXTK
сегодня в 18:24
Конте просто как вампир, высосал все соки из Челси, так что даже Лидсу проиграли 3-0. Результат более чем непредсказуем, но справедлив, в таких случая обычно говорят победа на классе. Тухель может теперь поапладировать сам себе.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:18
Менди каким был клоуном в прошлом сезоне, таким и остался. Ему ещё и улучшенный контракт хотят дать до 2027 года...я поэтому и писал ни в коем случае, только по итогу этого сезона. Он в сезоне 21-22 косяпорил, и в этом видимо продолжит, как сегодня...финтёр блин 😁🤦🏽‍♂️
Кулибали до сих пор не понял куда попал и в ахере похоже от скоростей в Англии, крутили, вертели его, на карточку посадили, потом на ещё одну, в итоге красная. Опять после матча скажет, что не перестроился после СериАла медленнего, непривычно...только кого это волнует.
Без Канте Лидс изнасиловал просто центр поля. Галлахер иного плана игрок, никакой не опорник, тем более в паре с Жоржиком, которого зачастую выручали Канте либо Кова отрабатывая за него. Но и выбор у ТТ не велик был сегодня, последние оба травмированы, а без них центр проходной двор.
Джеймс в тройке ЦЗ (1 тайме), это потеря качества в атаке. А атака наша, и без того очень слабая, никто не понимает, что делать, да и вообще нападающего нет в команде (юнец Броя не в счёт).
Во втором тайме перестроились, но толку ноль. Лидс играл по счёту, выдержав оборону и закатив ещё один гол.
Лидс молодцы, сильным прессингом в первом, и точностью во втором тайме переиграли Челси в чистую.
После 3х туров - 4 набранных очка.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:17
Начало АПЛ непредсказуемое. Ливерпуль не может выиграть. МЮ в зоне вылета. Арсенал уверенно набирает очки. Теперь Челси проиграл Лидсу. Что будет дальше?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:14
Кстати, тем временем МЮ ушёл с последнего места АПЛ, уступив его, как ни забавно, как раз ВХЮ с бывшим т.н. "манчестерским физруком" Мойесом.
allemz
allemz
сегодня в 18:11
Действительно, как же так получилось?!
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