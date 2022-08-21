«Челси» разгромно проиграл «Лидсу» во третьем туре АПЛ

Лондонский «Челси» разгромно проиграл «Лидсу» в третьем туре АПЛ (0:3).
На 33-й минуте счёт открыл Брендон Эронсон. Через 4 минуты удвоил преимущество «Лидса» Родриго. Точку в матче поставил Джек Харрисон.
«Челси» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Калиду Кулибали.
Кулибали до сих пор не понял куда попал и в ахере похоже от скоростей в Англии, крутили, вертели его, на карточку посадили, потом на ещё одну, в итоге красная. Опять после матча скажет, что не перестроился после СериАла медленнего, непривычно...только кого это волнует.
Без Канте Лидс изнасиловал просто центр поля. Галлахер иного плана игрок, никакой не опорник, тем более в паре с Жоржиком, которого зачастую выручали Канте либо Кова отрабатывая за него. Но и выбор у ТТ не велик был сегодня, последние оба травмированы, а без них центр проходной двор.
Джеймс в тройке ЦЗ (1 тайме), это потеря качества в атаке. А атака наша, и без того очень слабая, никто не понимает, что делать, да и вообще нападающего нет в команде (юнец Броя не в счёт).
Во втором тайме перестроились, но толку ноль. Лидс играл по счёту, выдержав оборону и закатив ещё один гол.
Лидс молодцы, сильным прессингом в первом, и точностью во втором тайме переиграли Челси в чистую.
После 3х туров - 4 набранных очка.
Кулибали до сих пор не понял куда попал и в ахере похоже от скоростей в Англии, крутили, вертели его, на карточку посадили, потом на ещё одну, в итоге красная. Опять после матча скажет, что не перестроился после СериАла медленнего, непривычно...только кого это волнует.
Без Канте Лидс изнасиловал просто центр поля. Галлахер иного плана игрок, никакой не опорник, тем более в паре с Жоржиком, которого зачастую выручали Канте либо Кова отрабатывая за него. Но и выбор у ТТ не велик был сегодня, последние оба травмированы, а без них центр проходной двор.
Джеймс в тройке ЦЗ (1 тайме), это потеря качества в атаке. А атака наша, и без того очень слабая, никто не понимает, что делать, да и вообще нападающего нет в команде (юнец Броя не в счёт).
Во втором тайме перестроились, но толку ноль. Лидс играл по счёту, выдержав оборону и закатив ещё один гол.
Лидс молодцы, сильным прессингом в первом, и точностью во втором тайме переиграли Челси в чистую.
После 3х туров - 4 набранных очка.
Сыграли 3 тура,что показал,прости госпади нападающий бегунок вокруг которого ТТ собрался строить команду, кто вообще будет забивать?
В команде нет нападающего как такового, и покупка Обамеянга вопрос не решит, могли и Вернера оставить не хуже Обомеянга, в общем ТО проваленно, забивать некому, в защите то же проблемы, но будем верить в лучшее :)
Сыграли 3 тура,что показал,прости госпади нападающий бегунок вокруг которого ТТ собрался строить команду, кто вообще будет забивать?
В команде нет нападающего как такового, и покупка Обамеянга вопрос не решит, могли и Вернера оставить не хуже Обомеянга, в общем ТО проваленно, забивать некому, в защите то же проблемы, но будем верить в лучшее :)