«Челси» разгромно проиграл «Лидсу» во третьем туре АПЛ

Защитники порадовали лишь у чужих ворот.

В 3-ем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сразится с «Ливерпуль».

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А