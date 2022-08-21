ЦСКА одолел «Ахмат», в матче 6 голов

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 6-го тура РПЛ (4:2).
Счет на 29-й минуте открыл «армеец» Федор Чалов. Кирилл Набабкин на 33-й удвоил преимущество москвичей, а Хорхе Карраскаль забил третий гол хозяев. На 41-й минуте Мохамед Конате забил первый гол «Ахмата» в матче, Бернард Бериша на 58-й забил второй гол гостей. Окончательный счет в матче установил Хесус Медина на 78-й минуте.
После игры ЦСКА идет вторым в РПЛ (13 очков), «Ахмат» расположился на 8-й строчке (8 очков).
Допустим, два вопроса по обоим эпизодам: рука в естественном положении? Нет. Касание руки помешало атакующей команде? Да. По-моему, этого достаточно, чтобы назначить очевидный пенальти.
Мяч от бедра попадает в плечо - они ставят пенальти, здесь ладонью прерывается передача на пустые ворота - пенальти нет.
Как так?
Допустим, два вопроса по обоим эпизодам: рука в естественном положении? Нет. Касание руки помешало атакующей команде? Да. По-моему, этого достаточно, чтобы назначить очевидный пенальти.
Мяч от бедра попадает в плечо - они ставят пенальти, здесь ладонью прерывается передача на пустые ворота - пенальти нет.
Как так?