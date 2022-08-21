ЦСКА одолел «Ахмат», в матче 6 голов

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сегодня, 17:01

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 6-го тура РПЛ (4:2).

Счет на 29-й минуте открыл «армеец» Федор Чалов. Кирилл Набабкин на 33-й удвоил преимущество москвичей, а Хорхе Карраскаль забил третий гол хозяев. На 41-й минуте Мохамед Конате забил первый гол «Ахмата» в матче, Бернард Бериша на 58-й забил второй гол гостей. Окончательный счет в матче установил Хесус Медина на 78-й минуте.