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ЦСКА одолел «Ахмат», в матче 6 голов

сегодня, 17:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 6-го тура РПЛ (4:2).

Счет на 29-й минуте открыл «армеец» Федор Чалов. Кирилл Набабкин на 33-й удвоил преимущество москвичей, а Хорхе Карраскаль забил третий гол хозяев. На 41-й минуте Мохамед Конате забил первый гол «Ахмата» в матче, Бернард Бериша на 58-й забил второй гол гостей. Окончательный счет в матче установил Хесус Медина на 78-й минуте.

После игры ЦСКА идет вторым в РПЛ (13 очков), «Ахмат» расположился на 8-й строчке (8 очков).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 17:16
Уже "отдавили",в очередной раз...
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
Ты прям в стиле древней нации укров оценки выдаёшь!!! Браво...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:13
Пусть простят меня болельщики ЦСКА. но мне понравилась игра Ахмата во втором тайме, не тушевались, играли как при счёте 0:0. Сказался класс наших игроков. Карраскаль лидер, Хесус хорошо провёл матч, Вины Игоря в двух голах нет, есть хороший результативный пас. Болельщиков ЦСКА с интересной игрой и ПОБЕДОЙ.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:12
Коняшек с победой!ЦСКА ДАВИбомжей!
Dinamo
Dinamo
сегодня в 17:10
Мне кажется, что нашим судьям нужно записать какую-то передачу что-ли для болельщиков, в которой будут чётко и понятно объяснены новые(?) правила, допуски, припуски и т.д. Лично я просто не могу выдумать, почему в матчах Урал-НН и сегодня не были назначены пенальти за игру рукой.

Допустим, два вопроса по обоим эпизодам: рука в естественном положении? Нет. Касание руки помешало атакующей команде? Да. По-моему, этого достаточно, чтобы назначить очевидный пенальти.

Мяч от бедра попадает в плечо - они ставят пенальти, здесь ладонью прерывается передача на пустые ворота - пенальти нет.
Как так?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:09
Поздравляю всех армейцев с победой! Хочу поблагодарить грозненцев, они супермолодцы, не упали духом а наоборот сыграли достойный матч.
Futurista
Futurista
сегодня в 17:09
ЦСКА ушел от поражения в матче с Ахматом забив 4 гола)...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:06
А что-ЦСКА явно прогрессирует:То бросали играть после 1-0,потом после 2-0,а теперь уже после 3-0.Так и до уверенных побед недалеко...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:06
С победой ЦСКА! Ахмату не унывать,плохо вошли в игру.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:05
ЦСКА с победой,неплохой матч.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:05
По бюджету и по составу ЦСКА вторая команда в лиге. Могут побороться за чемпионство
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:02
Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:02
Очень увлекательный матч, хорош для болельщиков, но головная боль для тренеров. Очень много ошибок в центре при передачах , причем с обеих сторон. Красивая победа армейцев, не без изъянов, но желание у команды не отнять. Будем надеяться , что - это еще не предел.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:01
ЦСКА пока вышел на первое место.
Гость
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