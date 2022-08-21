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«Реал» в гостях разгромил «Сельту», Азар не реализовал пенальти

сегодня, 00:53
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» в гостях обыграл «Сельту» (4:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.

На 14-й минуте счёт с пенальти открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. На 23-й минуте капитан «Сельты» Яго Аспас с одиннадцатиметрового сравнял счёт. На 41-й минуте Лука Модрич снова вывел «Реал» вперёд, а на 56-й минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридского клуба. На 66-й минуте Федерико Вальверде довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте нападающий «Реала» Эден Азар не реализовал пенальти.

После 2-х туров «Реал» набрал 6 очков, у «Сельты» 1 очко.

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Все комментарии
Metz57100
Metz57100
сегодня в 01:34
С победой лучший клуб на планете земля!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 01:17
Очень плохой удар у него вышел. Видимо волновался, когда Карим Бензема неожиданно для Азара отдал ему мяч. Типо "на, пробей!". На Эдена Азара сейчас идёт очень сильное давление, из-за множественных травм, за короткий период нахождения в Реале.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:15
Вначале сезона трудно. Поэтому понемножку скатываются в сезон. Тем более, впереди ждёт первенство мира. ФИФА ведь подстроился под деньги Катара и поставил чемпионат мира на ноябрь - декабрь, чего не было никогда, насколько мне известно. Так вот, до чемпионата мира, игроки будут беречь себя, чтоб не пропустить его из-за травмы, как Марко Ройс в своё время. Да и Сельта в первом тайме хороша была. Высоко прессинговали, не давали игрокам Реала просто так разгуливать по полю с мячом. А во втором тайме они уже уставшие были.
NOVA
NOVA
сегодня в 01:11
Реал с уверенной победой!!! Модрич просто бомба, Вини молоток, Бенз старается, короче всем +, так держать!!! жаль Азар не забил, ну там вратарь молодчик и удар Бенза на добивание отбил!!! справились без казе, надеюсь дальше только лучше, удачи и побед!!!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:10
Ужас! В Челси он только разок вроде не смог забить пенку, когда зеленым был. А все остальные он не просто уверенно реализовал, а всегда разводил вратаря с мячом по разным углам, без всяких прыг-скоков. Азар-пенка-гол! было. Совсем потерян парень с приходом в "клуб Мечты".
амурец
амурец
сегодня в 01:08, ред.
Реал с победой, молодцы на классе
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:02
С победой Реал Мадрид и всех наших болельщиков!!! Отличная игра. Так хотелось увидеть на поле Карлоса Каземиро. Но и без него конечно справились. Тчуамени отличную игру сегодня показал. Надеюсь, что станет полноценной заменой Каземиро. Лука Модрич, что ты творишь в таком возрасте?) Заслуженно получил награду "лучший игрок матча". Помимо того, что у него гол+ голевая передача, он и по игре отлично сыграл. У Винисиуса тоже гол+ голевая передача. Карим Бензема тоже не ушёл без результативных действий. Красивый жест он сделал, отдав мяч Эдену Азара, для исполнения пенальти. Но не суждено было ему сегодня забить. Главное, чтоб не сломался и работал на тренировках. Тогда и результат придёт. Успехов мадридскому Реалу!!!
kamilchik
kamilchik
сегодня в 01:00
Ну вот зачем этот Пиден Араз нам?
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 00:56
Азару лучше уйти этим летом,он вообще не в тему в этом клубе
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55, ред.
Реал с уверенной Победой ! Правда заиграли опять только во втором тайме. )
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