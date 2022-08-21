«Реал» в гостях разгромил «Сельту», Азар не реализовал пенальти

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сегодня, 00:53

«Реал» в гостях обыграл «Сельту» (4:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.

На 14-й минуте счёт с пенальти открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. На 23-й минуте капитан «Сельты» Яго Аспас с одиннадцатиметрового сравнял счёт. На 41-й минуте Лука Модрич снова вывел «Реал» вперёд, а на 56-й минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридского клуба. На 66-й минуте Федерико Вальверде довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте нападающий «Реала» Эден Азар не реализовал пенальти.

После 2-х туров «Реал» набрал 6 очков, у «Сельты» 1 очко.