«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел в лидеры РПЛ

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сегодня, 19:35

«Зенит» победил «Торпедо» в шестом туре РПЛ со счётом 2:0.

Главные события произошли в последние 5 минут матча, когда свои голы забили Иван Сергеев и Малком.

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице, 14 очков. «Торпедо» имеет только одно очко и занимает последнее место.