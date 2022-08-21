«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел в лидеры РПЛ

«Зенит» победил «Торпедо» в шестом туре РПЛ со счётом 2:0.
Главные события произошли в последние 5 минут матча, когда свои голы забили Иван Сергеев и Малком.
Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице, 14 очков. «Торпедо» имеет только одно очко и занимает последнее место.
или ты просто .......
или ты просто .......
Пиджак,магнитола и.т.д.)
Лучшему игроку.😉.)
Пиджак,магнитола и.т.д.)
Лучшему игроку.😉.)
Тогда это бы был Чемпионат России)))
Тогда это бы был Чемпионат России)))