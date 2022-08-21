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«Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел в лидеры РПЛ

сегодня, 19:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Зенит» победил «Торпедо» в шестом туре РПЛ со счётом 2:0.

Главные события произошли в последние 5 минут матча, когда свои голы забили Иван Сергеев и Малком.

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице, 14 очков. «Торпедо» имеет только одно очко и занимает последнее место.

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Все комментарии
Сергей Шабцов
Сергей Шабцов
сегодня в 20:19
а давно по правилам то, как Малком снес игрока Торпедо перед голом?
pomor45
pomor45
сегодня в 20:16
Мнение тоже основывается на доказательствах (фактах), а если их нет, то это не мнение, а благое пожелание, мираж.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:07
Заметь, московские команды проигрывают Зениту чемпионство, главным образом, по причине потерь очков с другими командами, а не с Зенитом. Зенит славен потерями в матчах с аутсайдерами - вот и сейчас уже потерял 4 очка, но москвичи, а их в турнире всегда менее 20%, ни разу за все 5 лет этим не воспользовались. Так что, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
d1metras
d1metras
сегодня в 20:06
Да уж... Торпедо такое Торпедо..
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 20:04
Игра была валидольной. Таких автобусов я ещё не видел.
Capral
Capral ответ socc57 (раскрыть)
сегодня в 20:04
Тем-более, ПОЗОР Зениту, если он, даже такую команду с трудом обыграл. Что касаемо того, кто должен быть в ПЛ, а кто нет- это спорный вопрос. Торпедо- всегда должно быть в ПЛ!!! Это- история, это традиции!!!!!!!
Petergoff
Petergoff
сегодня в 20:03
Зенит С победой!!!!!! Немного, о грустном - кроме Клавы, никто не в состоянии сделать гол.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:02
Если так 29 Зенит-зачем тогда наша лига?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:01
Без труда не обыграешь и торпедА
socc57
socc57 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:01
Таких клубов как Торпедо не должно быть в РПЛ. Это антифутбол. Болельщикам такая игра не нужна, заплатив немалые деньги за билет они хотят увидеть красивую игру, а не такое убожество в исполнении Торпедо. У Торпедо даже не было намёка сыграть в атаку.
Амбраz
Амбраz ответ Жорж Милославский (раскрыть)
сегодня в 20:01
    Амбраz
    Амбраz ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 20:00
    вашим быстрее забили и выиграли !
    Дмитрий Николаевич
    Дмитрий Николаевич ответ pomor45 (раскрыть)
    сегодня в 19:57
    сложно играть когда команда в 11 человек в штрафной сидит.
    Frosty777
    Frosty777 ответ Жорж Милославский (раскрыть)
    сегодня в 19:55
    я не по Супер кубок а про Чемпионат. много раз видел как Зенит играет, забитые мячи с оффсайда, странное судейство, да и почему то Спартак даже при Тедеско играл не так как со всеми. Если не судья поможет, то попросят проиграть, но это моё мнение никого не обвиняю так как доказательств нету
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:55, ред.
    Еле отскочили от аутсайдера ....85 минут мучались...
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Жорж Милославский (раскрыть)
    сегодня в 19:54
    Жорж Милославский.
    Пиджак,магнитола и.т.д.)
    Лучшему игроку.😉.)
    Жорж Милославский
    Жорж Милославский ответ Frosty777 (раскрыть)
    сегодня в 19:52, ред.
    Как и в Супер Кубке Спартак прибили? Все четыре гола с нарушением были забиты, судьи не дали Спартаку играть?
    Capral
    Capral
    сегодня в 19:51
    Игра в очередной раз показала и доказала, что Зенит регрессирует. Застойная игра, исключительно за счёт сильных наёмников. А Торпедо- Респект, за стойкость и мужество!!!
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 19:50
    Зенит как-то очень уж натужно играет с аутсайдерами. То ли они как-то очень уж воодушевляются возможностью блеснуть в игре с чемпионом, то ли сам чемпион не может совладать с излишним к ним пренебрежением.
    Frosty777
    Frosty777 ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 19:49
    Да не будет такого. 4 сентября прибьют Спартак как и ЦСКА
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 19:48
    Ну Торпедо сделало всё что могло. Составы по уровню слишком разные. Надеюсь и у Спартака, и у ЦСКА хватит запаса прочности для навязывания борьбы за чемпионство в этом сезоне. Нужен интересный турнир, а не газпромовский проект от которого уже тошнит
    Аспект
    Аспект
    сегодня в 19:48
    Вышел, вышел... Вот бы он еще и пошел куда следует. Ну вы поняли.
    feris1
    feris1
    сегодня в 19:48
    Зенит с победой!
    kolpino08
    kolpino08 ответ Frosty777 (раскрыть)
    сегодня в 19:47
    И без Спартака)) и без ЦСКА))) и вообще без московских команд.

    Тогда это бы был Чемпионат России)))
    Frosty777
    Frosty777 ответ Жорж Милославский (раскрыть)
    сегодня в 19:47
      Жорж Милославский
      Жорж Милославский ответ Олег Борткевич (раскрыть)
      сегодня в 19:44
        Frosty777
        Frosty777 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
        сегодня в 19:43
        Да играют и скажу своё мнение без Зенита было бы лучше !!!!
        Жорж Милославский
        Жорж Милославский
        сегодня в 19:43
        С тежелой и тем более желанной Победой! Торпедо желаю сохранить прописку в лиге.
        Frosty777
        Frosty777
        сегодня в 19:42
        чтобы Зенит и потерял очки дома, да с московской командой, да на глазах газовых гаспод. да никогда !!!
        Олег Борткевич
        Олег Борткевич ответ Frosty777 (раскрыть)
        сегодня в 19:41
        А точно все остальные играют в футбол?
        Гость
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