Погба могут исключить из сборной, если окажется, что он проклял Мбаппе

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сегодня, 09:16

Полузащитника «Ювентуса» могут исключить из сборной Франции, если подтвердится тот факт, что он просил наложить проклятие при помощи шамана на своего партнёра по национальной команде .

Ранее об этом факте сообщил старший брат Поля , который вместе со злоумышленниками вымогает у полузащитника «Ювентуса» 13 миллионов евро.