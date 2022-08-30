Погба могут исключить из сборной, если окажется, что он проклял Мбаппе

Полузащитника «Ювентуса» Поля Погба могут исключить из сборной Франции, если подтвердится тот факт, что он просил наложить проклятие при помощи шамана на своего партнёра по национальной команде Килиана Мбаппе.
Ранее об этом факте сообщил старший брат Поля Матиас Погба, который вместе со злоумышленниками вымогает у полузащитника «Ювентуса» 13 миллионов евро.
Если проклятие действует, может Полю нужно брата проклять, чтобы отстал?
Если проклятие действует, может Полю нужно брата проклять, чтобы отстал?
https://www.youtube.com/watch?v=cKbxdAPISbE
по закону положено слепить из навоза куклу с лицом Погба и пронзить иголками ! )
по закону положено слепить из навоза куклу с лицом Погба и пронзить иголками ! )