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Погба могут исключить из сборной, если окажется, что он проклял Мбаппе

сегодня, 09:16

Полузащитника «Ювентуса» Поля Погба могут исключить из сборной Франции, если подтвердится тот факт, что он просил наложить проклятие при помощи шамана на своего партнёра по национальной команде Килиана Мбаппе.

Ранее об этом факте сообщил старший брат Поля Матиас Погба, который вместе со злоумышленниками вымогает у полузащитника «Ювентуса» 13 миллионов евро.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 10:14, ред.
И как они собираются доказать, что Мбаппе прокляли? Другого шамана позовут или будут допрашивать того, который якобы проклял? Если Мбаппе прокляли, то в чем заключается проклятие? Вроде играет и забивает.

Если проклятие действует, может Полю нужно брата проклять, чтобы отстал?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:13
Негр есть негр
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:09
Сначало Бензема с Вальбуэна, теперь Погба с братцем... Любят они друг друга... Сборная ЛГБТ... А-ха-ха-ха...💋👍👏..
sv_1969
sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 10:09
Думаю про любовь они забыли! К сожалению((
Gahi
Gahi
сегодня в 09:51
Если такой брат как у Погба хотел его наказать на 13 млн евро, то от него можно ждать любой подлости и наговоров на любых и даже близких людей. В первую очередь проклятие вредит тому, кто проклинает. Самая большая заповедь — это заповедь любви, а проклятие — самый большой грех против этой заповеди. Тот, кто проклинает, противится Богу, а такие вещи ни для кого не проходят бесследно. Просто удивительно что в сборной Франции больше верят оккультным вещам чем объяснить что лучше Помолиться о том, кто сказал эти неразумные слова, и признать свою часть вины в том, что довели человека до такого состояния.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:50
Поль в деле!

112910415
112910415
сегодня в 09:46
не симметричное наказание !
по закону положено слепить из навоза куклу с лицом Погба и пронзить иголками ! )
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:39
Вот кто проклял Адана Демирспор
Tostao
Tostao
сегодня в 09:38
Неймар и Месси готовы доплатить шаману.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:32
Точно так оно и было, МЮ тоже он проклял
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:25
Вот у них семейка...
Аспект
Аспект
сегодня в 09:24
Вот такие вот французы...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:18, ред.
Я просто напоминаю, что 21 век на дворе.
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