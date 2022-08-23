Нобоа продолжает ругаться с «Сочи». Говорит, что его не пускают в ЦСКА – в клубе все отрицают

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сегодня, 18:39

Разбираемся в хронологии конфликта

Казалось, конфликт Кристиана с «Сочи» получил завершение, когда полузащитник начал выходить в стартовом составе. Судя по последним новостям, это не так – и дело все-таки не в количестве игрового времени, а в желании эквадорца найти себе новую команду.

Мог уехать в «Зенит» — остался в «Сочи», хотел в старт – оставался в запасе

Слухи о возможном переходе стали появляться еще до старта сезона, два основных варианта – ЦСКА и «Зенит». С питерцами постепенно все сошло на нет – судя по всему, из-за сохранения в команде Вендела (сообщалось, что «сине-бело-голубые» подпишут Нобоа в случае ухода бразильца). Сценарий с переходом в стан «армейцев» не исключал сам футболист.

Параллельно с развитием инсайдов о будущем игрока начался сезон – и в первых двух турах эквадорский полузащитник пролетел мимо стартового состава. Нобоа прямым текстом сказал, что негативно оценивает начало чемпионата из-за малого количества игрового времени.

Старший тренер южан Вадим Гаранин старался сгладить углы:

Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств… Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте… Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.

В конце концов тренерский штаб пошел на уступки – начиная с поединка с «Ахматом», Нобоа выходил на поле с первых минут. Статистика выправилась, эквадорский футболист быстро вернул себе лидерство в списке бомбардиров команды. Но вроде бы закрытый вопрос о переговорах с ЦСКА по трансферу сегодня всплыл вновь.

Речь – о событиях июля, Кристиан говорит об отказе «Сочи» согласовать сделку

Для полноты картины добавим более ранний инсайд – в середине августа говорилось, что трансфер Нобоа в «Зенит» заблокировал владелец сочинцев Борис Ротенберг. При этом подписать хавбека хотел лично главный тренер Сергей Семак. Вадим Гаранин позднее заявил, что знал о предложениях для эквадорца, но отметил – футболист очень нужен южанам.

Сегодня похожий слух появился в отношении ЦСКА – его ретвитнул сам Кристиан, после чего пояснил:

Это старые новости. Все знают, что я разговаривал с ЦСКА . Было предложение — я сказал: «Да». Но «Сочи» меня не отпустил. Все об этом знают, в этом нет ничего нового.

Пресс-службы клубов оперативно дали опровержения. Притом «Сочи» отрицает сам факт переговоров по переходу Нобоа в столичный коллектив, тогда как «армейцы» заявляют, что эта информация уже неактуальна. После еще одного комментария Гаранина ситуация проясняется:

В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа — капитан команды и трудится на тренировках и на играх.

Проще говоря, ЦСКА действительно интересовался покупкой Кристиана, но это было в межсезонье. Тогда становится понятной и реакция клубов, и слухи о сорванном переходе в «Зенит».

Еще сильнее картина проясняется благодаря инсайду телекомментатора Дмитрия Шнякина – по его информации, Ротенберг был готов согласиться на трансфер 37-летнего полузащитника в любой клуб Российской Премьер-Лиги за одним исключением. Речь идет о ЦСКА Владимира Федотова (тренер летом ушел из «Сочи»).

Федотов нашел бы Нобоа место в ЦСКА , но для трансфера уже поздно

ЦСКА на первых порах остро нуждался в усилении, стартовую обойму из 11-ти человек менять было некем. В этот период кандидатура Кристиана, возможно, и рассматривалась. Теперь же у москвичей есть Саша Зделар и Виктор Мендес, которые могут менять связку Мухин-Кучаев/Обляков в центре. В шестом игроке центра поля, которому еще и время на поле нужно выделять, нет необходимости

Судя по поведению Кристиана, можно сказать, что дело не только и не столько в его желании найти себе новую команду. Вероятно, ответ кроется в честности эквадорца. Его спрашивают о том, действительно ли были предложения от других клубов, — и он отвечает, как есть, и максимально опускает подробности:

Моя дальнейшая карьера? Вопрос с контрактом еще открыт. Есть варианты. Какие, не скажу. ЦСКА и «Зенит»? В том числе. Но я не скажу. Заграничные предложения? Не скажу. Не исключаю, что останусь здесь, а, может, рассмотрю варианты.

Ему задают вопрос конкретно о ЦСКА и «Зените» — он отвечает и на него. В случае с историей о переговорах ЦСКА то же самое – в этом, скорее всего, кроется не обида Нобоа, а его манера говорить о вариантах продолжения карьеры открыто.