Нобоа продолжает ругаться с «Сочи». Говорит, что его не пускают в ЦСКА – в клубе все отрицают

Разбираемся в хронологии конфликта
Казалось, конфликт Кристиана с «Сочи» получил завершение, когда полузащитник начал выходить в стартовом составе. Судя по последним новостям, это не так – и дело все-таки не в количестве игрового времени, а в желании эквадорца найти себе новую команду.
Мог уехать в «Зенит» — остался в «Сочи», хотел в старт – оставался в запасе
Слухи о возможном переходе стали появляться еще до старта сезона, два основных варианта – ЦСКА и «Зенит». С питерцами постепенно все сошло на нет – судя по всему, из-за сохранения в команде Вендела (сообщалось, что «сине-бело-голубые» подпишут Нобоа в случае ухода бразильца). Сценарий с переходом в стан «армейцев» не исключал сам футболист.
Параллельно с развитием инсайдов о будущем игрока начался сезон – и в первых двух турах эквадорский полузащитник пролетел мимо стартового состава. Нобоа прямым текстом сказал, что негативно оценивает начало чемпионата из-за малого количества игрового времени.
Старший тренер южан Вадим Гаранин старался сгладить углы:
Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств…
Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте… Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть.
В конце концов тренерский штаб пошел на уступки – начиная с поединка с «Ахматом», Нобоа выходил на поле с первых минут. Статистика выправилась, эквадорский футболист быстро вернул себе лидерство в списке бомбардиров команды. Но вроде бы закрытый вопрос о переговорах с ЦСКА по трансферу сегодня всплыл вновь.
Речь – о событиях июля, Кристиан говорит об отказе «Сочи» согласовать сделку
Для полноты картины добавим более ранний инсайд – в середине августа говорилось, что трансфер Нобоа в «Зенит» заблокировал владелец сочинцев Борис Ротенберг. При этом подписать хавбека хотел лично главный тренер Сергей Семак. Вадим Гаранин позднее заявил, что знал о предложениях для эквадорца, но отметил – футболист очень нужен южанам.
Сегодня похожий слух появился в отношении ЦСКА – его ретвитнул сам Кристиан, после чего пояснил:
Это старые новости. Все знают, что я разговаривал с ЦСКА. Было предложение — я сказал: «Да». Но «Сочи» меня не отпустил. Все об этом знают, в этом нет ничего нового.
Пресс-службы клубов оперативно дали опровержения. Притом «Сочи» отрицает сам факт переговоров по переходу Нобоа в столичный коллектив, тогда как «армейцы» заявляют, что эта информация уже неактуальна. После еще одного комментария Гаранина ситуация проясняется:
В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа — капитан команды и трудится на тренировках и на играх.
Проще говоря, ЦСКА действительно интересовался покупкой Кристиана, но это было в межсезонье. Тогда становится понятной и реакция клубов, и слухи о сорванном переходе в «Зенит».
Еще сильнее картина проясняется благодаря инсайду телекомментатора Дмитрия Шнякина – по его информации, Ротенберг был готов согласиться на трансфер 37-летнего полузащитника в любой клуб Российской Премьер-Лиги за одним исключением. Речь идет о ЦСКА Владимира Федотова (тренер летом ушел из «Сочи»).
Федотов нашел бы Нобоа место в ЦСКА, но для трансфера уже поздно
ЦСКА на первых порах остро нуждался в усилении, стартовую обойму из 11-ти человек менять было некем. В этот период кандидатура Кристиана, возможно, и рассматривалась. Теперь же у москвичей есть Саша Зделар и Виктор Мендес, которые могут менять связку Мухин-Кучаев/Обляков в центре. В шестом игроке центра поля, которому еще и время на поле нужно выделять, нет необходимости
Судя по поведению Кристиана, можно сказать, что дело не только и не столько в его желании найти себе новую команду. Вероятно, ответ кроется в честности эквадорца. Его спрашивают о том, действительно ли были предложения от других клубов, — и он отвечает, как есть, и максимально опускает подробности:
Моя дальнейшая карьера? Вопрос с контрактом еще открыт. Есть варианты. Какие, не скажу. ЦСКА и «Зенит»? В том числе. Но я не скажу. Заграничные предложения? Не скажу. Не исключаю, что останусь здесь, а, может, рассмотрю варианты.
Ему задают вопрос конкретно о ЦСКА и «Зените» — он отвечает и на него. В случае с историей о переговорах ЦСКА то же самое – в этом, скорее всего, кроется не обида Нобоа, а его манера говорить о вариантах продолжения карьеры открыто.
Да и необходимость ухода из «Сочи» стоило бы пересмотреть. 37-летний эквадорец вернулся в основной состав, получает много времени и до сих пор в форме – в матче со «Спартаком» он давал огромнейший объем работы с мячом, через него выстраивалась игра в пас. Учитывая возраст хавбека и уровень команд, в которые он мог перейти, в любом случае возникает вопрос – останется ли он настолько значим в новой команде, дадут ли ему играть в привычный футбол? Сохранит ли место в основе? В случае с «Зенитом», где он играл, и ЦСКА, с главным тренером которого уже работал, эти вопросы стоят не так остро. Но в «Сочи» ответы на них даны заранее. В составе южан еще можно поиграть на приличном уровне, потом будет сложнее.