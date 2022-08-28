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Брат Погба вымогает у него 13 миллионов евро

сегодня, 22:53

Стали известны новые подробности семейного конфликта полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

Сообщается, что брат футболиста Матиас Погба шантажом вымогает у него порядка 13 млн евро.

Матиас опубликовал видеоролик, в котором пообещал рассказать откровенные подробности, касающиеся Поля, его агента Рафаэлы Пименты, а также форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Он заявил, что информация наделает много шума.

Ранее в марте Поль Погба рассказал, что в марте этого года его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали заплатить им 13 млн евро. Злоумышленники заявили Погба, что тот перестал помогать им, начав профессиональную карьеру футболиста. Поль утверждает, что после этого получал угрозы и от брата Матиаса, и от своих друзей детства.

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:05
Как говорил Дзюба: "Это вам не мелочь по карманам тырить"
Futurista
Futurista
сегодня в 23:05
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:59
Таких друзей и брата иметь и врагов не надо!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:54, ред.
А шо так мало , мелочь на карманные расходы.)
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