«Зятёк» Гвардиолы, Бекхэм из «Ростова» и много алкоголиков. Потерянные таланты футбольной Англии

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сегодня, 19:09

Ссылке Алли в «Бешикташ» посвящается.

Деле Алли

Летом ПСЖ подписал Санчеша – таланта, который на время потерялся, но собрался в «Лилле» и уже забил первый гол в парижском клубе. Португальский чемпион Европы получит второй шанс. А полтора года назад французы подумывали подписать неприкаянного Деле Алли. «Шпоры» отказались, о чем пожалели. А теперь англичанин – игрок «Бешикташа». Можно вспомнить, что Алли еще и несостоявшаяся звезда чемпионского «Ливерпуля». В юности отказался от перехода. У Джеррарда был дневной сон, Стивена не стали будить ради встречи с юным кандидатом, а тому такое отношение не понравилось. Деле нужно было работать с психологами. Его биологическая мать пьет, нарожала много детей от разных мужчин и не справлялась с их воспитанием. Алли с юности жил в семье напарника по команде.

Его не научили, что таланта мало. Моуриньо так и говорит, только с матом – больно, что человек с такими данными не уважает профессию, где заработал миллионы фунтов. Алли в юности напомнил футболиста для «Реала», как Модрич в том же «Тоттенхэме». Теперь в 26 лет вместо подготовки к ЧМ -2022 в составе Англии его ждет игра в одной лиге с ветеранами, вроде Ракицкого и Дзюбы. Трансфер Алли в «Бешикташ» может обрадовать разве Гвардиолу, ведь отъезд Деле означает, что дочь Хосепа – Мария, вряд ли будет часто видеться с бывшим парнем. Судя по странице девушки, она не в Стамбуле, а живет в Лондоне. Испанец явно не был счастлив, что старшая дочурка выбрала себе в женихи одного из самых бестолковых парней из АПЛ . В «Эвертоне» Деле не играл даже на уровне основы «Бешикташа».

Дэвид Бентли

Помните парня с правой ногой, как у Бекхэма? Дэвид Бентли – первый англичанин в истории «Ростова». Возможно, и последний. Бентли рассказывал, что ему нравилось в Ростове-на-Дону – хвалил набережную с кафе и барами. Часто пел в караоке в местных заведениях, с фанатами проблем не было. Вот только Дэвид в 29 лет должен был играть в «Челси» и сборной Англии, а не в «Ростове». Воспитанник «Арсенала» заиграл в «Блэкберне», дебютировал за сборную Англии. Но в «Тоттенхэме» успех не развил, скатился. И в двадцать девять лет после того, как супруга родила близнецов, завершил карьеру футболиста. Купил недвижимость в Марбелье, может встретить там ростовский народ. У Дэвида была крутая правая нога, но слабая мотивация пахать — счастлив и без футбола.

Майкл Джонсон

Быть может, сразу его не вспомните. Но достаточно одной детали – Майкл был розовощеким худым блондином, и память вытащит детали игры полузащитника «Манчестер Сити», которого Свен-Йоран Эриксен называл «следующей большой звездой Англии». Напарник Джонсона – Дитмар Хаманн, не сомневался, что Майкл вырастет в супервезду футбола с его мастерством передач, сильными отборами и виденьем поля. Мог выйти новый Джеррард, получиться предтеча Де Брюйне. Вместо этого Майкл начал пить – в том числе, садился пьяным за руль. Набрал вес, потерял форму, и это привело к серии травм, грыже и проблеме с коленом. В «Манчестер Сити» устали от него, в «Лестере» Джонсон тоже не заиграл. «Горожане» пожалели, что не отдали парня в «Ливерпуль» за 12 млн евро, а «красные» рады, что не совершили ошибку. В двадцать четыре года Майкл принял решение о завершении футбольной карьеры. Но у этой истории счастливая концовка – Джонсон пошел к психологу, стал риелтором и вместе с родственниками торгует автомобилями.

Равель Моррисон

Вот этого парня точно мало кто помнит, хотя ему сейчас всего 29 лет. Сэр Алекс Фергюсон так отозвался об уроженце Манчестера и воспитаннике МЮ , в которого скауты клуба поверили в шестнадцать лет:

Пожалуй, самый грустный случай. Никто из тех, кого мы подписывали, не имел такого врожденного таланта, но он вечно попадал в неприятности. Равель мог стать фантастическим футболистом. Но проблемы за полем продолжались, пришлось обрубать пуповину.

Коротконогий Равель имеет ямайские корни. Играл в стиле Неймара, который только на год старше, чем англичанин. Моррисона отдали «Вест Хэму», но и там не закрепился. Атакующий хавбек искал себя в разных клубах. Даже неудачно пытался заиграть в «Лацио», как когда-то Гаскойн. Потом летал в Мексику, Швецию и Нидерланды. В 29 лет очутился в МСЛ под крылом у Руни, но в худшей команде дивизиона пока не заиграл. Многие тренеры с ним нянчились. Рио Фердинанд предлагал забрать парня в свой дом на воспитание, но ничего не помогло. Моррисон не хотел расти, как игрок, да и вел себя паршиво. Бывшая девушка обвиняла Равеля в попытке облить ее кислотой, и хотя дорогие адвокаты вытащили из зала суда на свободу, случай показательный. Взяли хулигана с улицы, но сделать из него звезду не вышло.

Стэн Коллимор

Мир кино узнал о Стэне по кадрам с Шэрон Стоун в ужасном продолжении «Основного инстинкта». Футболист снялся в сцене для взрослых, которая завершилась автомобильной аварией с потоплением автомобиля после слета с дороги. Без аварий не прошла и футбольная карьера таланта. В «Ноттингем Форест» Трезеге в мире, который еще не знал французского Давида, играл здорово. В «Ливерпуле» тоже забивал. Но через четыре года после ухода из клуба завершил карьеру в «Овьедо». Круто начал, талант очевиден, но реализация хромала, как результативность форварда в конце карьеры. Причем Стэн сейчас понимает, что совершал ошибку, когда пил после матчей «Ливерпуля». После загулов Грилиша предложил запретить игрокам АПЛ крепкий алкоголь, ведь считает, что клубы должны были вести себя с ним самим строже. Сейчас Коллимор не пьет, работает экспертом, но время назад не отмотать.

Пол Гаскойн

Все-таки включаем Пола, хотя по спортивным достижениям выше многих из списка. Невзирая на все успехи на полях Англии и Италии, речь о растраченном невероятном таланте. Не будь Пол с юности алкоголиком, мог дать миру футбола намного, намного больше. Веселье любят многие молодые люди, да и не только молодые. Вспомните любую свадьбу и что там могут вытворять взрослые тети и дяди, развлекаться нормально, когда есть повод. Ненормально, что Гаскойн буквально спивался, а никто не реагировал. Клубы закрывали глаза. Тренеры той поры наивно верили, что алкоголизм не болезнь, или что «дорожка» не влияет на форму. Еще надо поблагодарить врачей, что Пол в 55 лет до сих пор жив. Выглядит, конечно, на все семьдесят – сравните с Карпиным, который только на два года младше, но Газза нужен АПЛ как живой символ того, что великого таланта мало. Кто-то, как Деле Алли, останется необучаемым, а другим покажут фото Пола в период запоев – внушение сработает.

Гиггз и Руни успевали и гулять, и играть, стали большими чемпионами. В каждом поколении будут растраченные таланты. Но обидно, что в английском случае снова влияние алкоголя и вечеринок сильнее, чем травм, с которыми совладать сложнее. Не удивимся, если Джек Грилиш окажется в этом списке в итоге. Его уже кто только не предупреждал. Не настолько крутой мастер, чтобы пройти путь Роналдиньо, успеть одновременно за заслуженными трофеями, доступными женщинами, горящей водой, дикими танцами и «Золотым мячом». Огорчение от очередной однотипной истории неудачи футбольного таланта соединено в таких случаях с раздражением. Футболисты, вроде Алли или Гаскойна, словно предают поклонников. Им повезло родиться талантливыми, но вместо работы над собой англичане выбирали тусовки, за что платили на поле, как Деле Алли.