В «Ахмате» прокомментировали нарушение регламента ЦСКА

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сегодня, 17:58

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров после матча с ЦСКА (2:4) прокомментировал ситуацию с Константином Кучаевым.

Кучаев получил травму на разминке и вместо него вышел Иван Обляков. Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

«Да, он не вышел. У нас есть специалисты по регламенту, пусть рассматривают. Мы коллегам должны доверять, раз они сказали, что у него травма. Ситуация с Кучаевым нас вообще не беспокоит. Первый тайм для нас был провальным. Во втором старались сравнять, но не хватило», – сказал Айдамиров.