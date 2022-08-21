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В «Ахмате» прокомментировали нарушение регламента ЦСКА

сегодня, 17:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров после матча с ЦСКА (2:4) прокомментировал ситуацию с Константином Кучаевым.

Кучаев получил травму на разминке и вместо него вышел Иван Обляков. Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

«Да, он не вышел. У нас есть специалисты по регламенту, пусть рассматривают. Мы коллегам должны доверять, раз они сказали, что у него травма. Ситуация с Кучаевым нас вообще не беспокоит. Первый тайм для нас был провальным. Во втором старались сравнять, но не хватило», – сказал Айдамиров.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:30
Никому нельзя)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:15
Вот так и попираются законы . А потом удивляемся почему у нас в стране и в футболе такой бардак ! Это можно пропустить ,на другое можно закрыть глаза . Не наказали одних , и за это же самое наказали других . Вот вам и конфликт . ))
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 18:15
Я смотрю тут только коням можно хамить)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:09
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 18:07
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 18:04
      Надо уметь проигрывать а тем более достойно проигрывать, Ахмат сегодня потерпел не поражение а достойно проиграл матч.
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 18:02, ред.
      Это не Ахмед должен цепляться...есть специально обученные люди в РФС...правила регламента для всех равны...или для коней ровнее?)...

      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 18:01
      Молодец Ахмед, не стали цепляться за формальность. Никакого влияния на игру нахождение Кучаева на лавке не оказало.
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 18:00
      Баранку коням за нарушение регламента...
      Гость
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