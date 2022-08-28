У Погба вымогали 13 миллионов евро. Он узнал среди бандитов родного брата

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28 августа 2022, 23:18

Семейная драма, биты, кастеты.

Юристы «Ювентуса» обратились в полицию

В МЮ все так запущено в плане менеджмента, что когда вооруженные люди привели Погба на квартиру в Париже в марте, где вымогали 13 миллионов евро, то в английском клубе не нашлось ни одного человека, который бы сначала узнал об этом, а потом посоветовал футболисту обратиться в полицию. Лишь когда те же таинственные люди прибыли в Турин, юристы итальянского клуба обратились к правоохранителям.

Француза пытались шантажировать. Вымогатели заявляли, что предоставят Мбаппе доказательства, будто Поль приказал шаману «заколдовать» Килиана. Поскольку у нападающего ПСЖ алжирско-камерунские корни, а у хавбека «Ювентуса» гвинейско-конголезские, не будем насмехаться. Многие африканцы верят в потусторонние силы. Являются мусульманами или христианами, а боятся «черной магии».

Непонятно лишь, почему Мбаппе должен был поверить, что шаман за деньги Погба его проклял? У шантажистов были доказательства проведения «колдовского обряда»? Впрочем, это лишь затравка, вторая часть глупее. Бандиты заявили, что тайно охраняли Погба тринадцать лет, теперь он должен по миллиону евро за каждый год «защиты». Что-то в стиле братков из 90-х, которые приставали к продавцам на рынках.

Мол, без защиты будка таинственным образом сгорит, а если отстегивать деньги – имущественно бедного работяги останется в целости и сохранности. Вот только Погба не продает шаурму, а «Ювентус» сам с усами. Клан Аньелли физически не мог не пересекаться с мафией в Италии, а точнее с представителями ндрангеты – преступниками из Калабрии, самой бедной провинции. И это не слухи, а итог расследования.

Наследник миллиардеров – Андреа Аньелли, передавал билеты на матчи «Ювентуса» для перепродажи. Разницу получали мафиози. Аньелли отстранили из-за этого на год от футбола, а его клуб оштрафовали на 300 тысяч евро. Андреа откупился, дисквалификацию сократили, когда дал 100 тысяч евро, а «Ювентус» заплатил 600 тысяч. Также юристы попросили, чтобы во всем обвинили ультрас, а не мафию.

Шантажисты Погба промахнулись, когда продолжили разыгрывать цирк не в старушке Англии, где крестным отцом Манчестера является сэр Алекс Фергюсон – пенсионер после инсульта, а в Италии, где у человека в детсаду появляется первый друг, чей дядя или отец связан с мафией. Погба как раз получил травму, смог заняться не футболом, а родственниками и друзьями детства.

Погба обвинил брата и друзей в вымогательстве

Как почти любой футболист, Поль раздавал деньги. Объем помощи зависит лишь от благосостояния друзей и родных. Например, Кака из богатой семьи, ему не пришлось покупать всем родственникам дома и машины. Но в основном игроки из бедных сословий, а дети иммигрантов всегда щедры с друзьями детства, дальними и близкими родственниками. Нередки также случаи, когда родня нагло злоупотребляет финансовой помощью.

На этой почве возникают скандалы. Например, Погба засек, что друг детства украл с его кредитной карточки 200 тысяч евро. Оказывал тому финансовую помощь, очень разозлился. После случая наглого воровства поступил логично, отстранил от кормушки. Но не обращался в полицию, решил простить другу откровенный криминал и наглое предательство. И не учел, что пригрел еще одного кадра, родного брата Матиаса.

Оба братца Погба пытались играть в футбол, но получалось у них скверно. Флорентен хотя бы до уровня «Сент-Этьена» дорос, а Матиас даже в словенском клубе в прошлом году не заиграл. Не исключаем, что этому Погба понадобились деньги, а взял у Поля уже столько миллионов, что новые подарки самый богатый в семье отказывался выдавать. Поль не должен обеспечивать роскошную жизнь всем своим родственникам.

Обвиненный в шантаже друг жаловался, что Погба якобы забыл о корнях и не дает ему сотни тысяч евро. А француз настаивает, что всегда раздавал деньги. Но аппетиты иждивенцев росли с годами. Учитывая, сколько миллионов Поль потратил на ненужные для жизни вещи, охотно верим в его версию. Но если живешь, как рэпер, то будь готов к криминалу в окружении. Правда, в этом случае шантаж откровенно комичный.

Брат анонсировал разоблачение Поля Погба

Матиас Погба зачитал с листочка сообщение, что раскроет «всю правду о Поле». Намекнул на симуляции травм в МЮ ? Честно говоря, братец не выглядел оболганным и злым из-за этого. Скорее был похож на испуганного человека, который нанял адвоката, когда узнал, что против него ведется уголовное расследование во Франции и Италии. Адвокаты Поля Погба настаивают, что само заявление тоже приобщат к делу, будет встречный иск о клевете.

Также Матиас обещает разоблачить Пименту – консультантку Захаряна, законного представителя Поля Погба, наследницу империи Райолы. Можно ли верить кому-то без результатов следствия? Нет, поскольку сначала в версии хавбека был шантаж по поводу «колдовства», потом организованная преступная группа требовала 13 миллионов евро за тринадцать лет «незаметной охраны». Версии такие глупые, что отправляют к фильму, где главный герой ездил в автомобиле в форме «Марселя».

В комедии «Такси» был комиссар Жибер, дело его профиля. Пока полицейские и прокуроры не собрали предметные доказательства – например, не подтвердили, что существуют весенние электронные письма, где шантажисты требуют у Погба деньги, или не выяснилось, что полиция проследила путь предполагаемых преступников, не стоит слепо верить одной версии событий. Хотя бы потому, что за Полем стоят влиятельные люди с легким доступом к СМИ .

Нужно ждать решения суда и новых деталей

Пока версия, которую юристы отдали прокурорам, такая: чемпиона мира предали брат и друзья, хотели получить от него 13 миллионов евро. А вот за что такая огромная сумма? Вопрос интересный, но требуются новые детали, которые можно узнать лишь в случае предъявления обвинений Матиасу Погба и другим фигурантам дела. А также передачи дела в суд, где разберут все факты без предвзятости, которая есть у юристов Погба.

Не нужно полагаться на «слово против слова». Поль не любимчик футбольной публики, но это детектив, без анализа версий нельзя. Настораживает, что Матиас зашел с угроз, обещает вывалить компромат на хавбека «Ювентуса», а не отрицает сами обвинения. Мог сказать, что никогда родного брата не шантажировал. Вообще не знает, кто именно это сделал и тоже хочет, чтобы преступников наказали по закону. Но поступил совсем иначе.

Если Погба предали настолько близкие люди, то француза жаль. Вряд ли он паинька, но такого никто не заслуживает. Причем поверить в историю можно. Многие разбогатевшие люди, которые делали дорогие подарки близким, рассказывают об одном феномене. Агрессию со временем проявляет не тот, кто дарит, а тот, кому дарят. Зависть, история про Каина и Авеля, но без трагедии в конце. А вот срок возможен, вымогали 13 миллионов евро.