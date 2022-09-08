Лепёхин: «Шансы есть, что „Зенит“ не сможет защитить чемпионский титул»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на завершение трансферной кампании питерского клуба.
Не стал бы серьезно относиться к этой трансферной кампании «Зенита», потому что команда была крепкой и до ее начала, и останется такой после. Трансферная кампания в сегодняшнем «Зените» не влияет на результат. Это самое главное для «Зенита».
Что касается покупок, то по Мантуану и Ивану пока рано делать выводы, ведь зритель пока не слишком хорошо знаком с их игрой. А вот Бакаев, Кассьерра и Родригао, очевидно, команде пригодятся.
Не хотелось бы какие-то места у «Зенита» называть слабыми, ведь команда 4 года подряд становится чемпионом.
Вратари — слабое место? Так считают уже 4 года, а «Зенит» продолжает побеждать. Эти размышления не очень справедливы по отношению к Кержакову и Одоевскому.
Безусловно, шансы есть, что «Зенит» не сможет защитить титул. Ведь это футбол, чудеса бывают. Впрочем, даже болельщики других команд считают, что «Зенит» — фаворит турнира. Если интрига будет держаться тура за 3 до конца чемпионата, то это уже будет отлично.
Шансы у кого то может и есть, но вот у кого?
Как бы в конкуренты записывают Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо (до начала чемпионата, сейчас даже смысла нет об этом размышлять).
Но как мне кажется у этих команд нет шансов.
А вот тёмных лошадок Ростов и Краснодар я лично не стал бы исключать.
Просто эти команды могут выстрелить как Лестер в сезоне 2015/16.
Но это опять же если ещё и сам Зенит заранее повесит на себя золотые медали и расслабиться по полной.
Но вот когда надо Зенит может настроиться и показать свою силу, как в прошлом туре.
Там Зенит играл со Спартаком у него дома как лидер с аутсайдером и только до поры до времени им просто не везло. Уровень команд разниться сильно.
Шансы у кого то может и есть, но вот у кого?
Как бы в конкуренты записывают Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо (до начала чемпионата, сейчас даже смысла нет об этом размышлять).
Но как мне кажется у этих команд нет шансов.
А вот тёмных лошадок Ростов и Краснодар я лично не стал бы исключать.
Просто эти команды могут выстрелить как Лестер в сезоне 2015/16.
Но это опять же если ещё и сам Зенит заранее повесит на себя золотые медали и расслабиться по полной.
Но вот когда надо Зенит может настроиться и показать свою силу, как в прошлом туре.
Там Зенит играл со Спартаком у него дома как лидер с аутсайдером и только до поры до времени им просто не везло. Уровень команд разниться сильно.
Ну и конечно болельщики команд постоянно спорили об этом, сразу скажу не стоит путать с фанатами, которые предпочитают устраивать бойни по этому поводу.
Да с появлением интернета и множеством других средств СМИ и телепрограмм экспертом стало больше, но ничего собственно не меняется. Меняется лишь то, что высказаться стало проще.
Ну и конечно болельщики команд постоянно спорили об этом, сразу скажу не стоит путать с фанатами, которые предпочитают устраивать бойни по этому поводу.
Да с появлением интернета и множеством других средств СМИ и телепрограмм экспертом стало больше, но ничего собственно не меняется. Меняется лишь то, что высказаться стало проще.