Лепёхин: «Шансы есть, что „Зенит“ не сможет защитить чемпионский титул»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на завершение трансферной кампании питерского клуба.

Не стал бы серьезно относиться к этой трансферной кампании «Зенита», потому что команда была крепкой и до ее начала, и останется такой после. Трансферная кампания в сегодняшнем «Зените» не влияет на результат. Это самое главное для «Зенита».

Что касается покупок, то по Мантуану и Ивану пока рано делать выводы, ведь зритель пока не слишком хорошо знаком с их игрой. А вот Бакаев, Кассьерра и Родригао, очевидно, команде пригодятся.

Не хотелось бы какие-то места у «Зенита» называть слабыми, ведь команда 4 года подряд становится чемпионом.

Вратари — слабое место? Так считают уже 4 года, а «Зенит» продолжает побеждать. Эти размышления не очень справедливы по отношению к Кержакову и Одоевскому.

Безусловно, шансы есть, что «Зенит» не сможет защитить титул. Ведь это футбол, чудеса бывают. Впрочем, даже болельщики других команд считают, что «Зенит» — фаворит турнира. Если интрига будет держаться тура за 3 до конца чемпионата, то это уже будет отлично.