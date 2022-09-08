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Лепёхин: «Шансы есть, что „Зенит“ не сможет защитить чемпионский титул»

вчера, 15:17

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на завершение трансферной кампании питерского клуба.

Не стал бы серьезно относиться к этой трансферной кампании «Зенита», потому что команда была крепкой и до ее начала, и останется такой после. Трансферная кампания в сегодняшнем «Зените» не влияет на результат. Это самое главное для «Зенита».

Что касается покупок, то по Мантуану и Ивану пока рано делать выводы, ведь зритель пока не слишком хорошо знаком с их игрой. А вот Бакаев, Кассьерра и Родригао, очевидно, команде пригодятся.

Не хотелось бы какие-то места у «Зенита» называть слабыми, ведь команда 4 года подряд становится чемпионом.

Вратари — слабое место? Так считают уже 4 года, а «Зенит» продолжает побеждать. Эти размышления не очень справедливы по отношению к Кержакову и Одоевскому.

Безусловно, шансы есть, что «Зенит» не сможет защитить титул. Ведь это футбол, чудеса бывают. Впрочем, даже болельщики других команд считают, что «Зенит» — фаворит турнира. Если интрига будет держаться тура за 3 до конца чемпионата, то это уже будет отлично.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:11
Шансы не стать чемпионом - это упущенные шансы стать чемпионом. Всё в ногах Зенита.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:36
А мне кажется, что защитит
adekvat
adekvat
вчера в 17:54
Чудеса бывают, но не в этом случае.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
Ещё в советском союзе перед чемпионатом и с первых туров ходили такие разговоры. Вот только интернета не было, а были газеты типа Футбол-Хоккей, советский спорт, а ещё было "футбольное обозрение" где об этом говорилось.
Ну и конечно болельщики команд постоянно спорили об этом, сразу скажу не стоит путать с фанатами, которые предпочитают устраивать бойни по этому поводу.
Да с появлением интернета и множеством других средств СМИ и телепрограмм экспертом стало больше, но ничего собственно не меняется. Меняется лишь то, что высказаться стало проще.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:20, ред.
Зенит не сможет защитить чемпионский титул?
Шансы у кого то может и есть, но вот у кого?
Как бы в конкуренты записывают Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо (до начала чемпионата, сейчас даже смысла нет об этом размышлять).
Но как мне кажется у этих команд нет шансов.
А вот тёмных лошадок Ростов и Краснодар я лично не стал бы исключать.
Просто эти команды могут выстрелить как Лестер в сезоне 2015/16.
Но это опять же если ещё и сам Зенит заранее повесит на себя золотые медали и расслабиться по полной.
Но вот когда надо Зенит может настроиться и показать свою силу, как в прошлом туре.
Там Зенит играл со Спартаком у него дома как лидер с аутсайдером и только до поры до времени им просто не везло. Уровень команд разниться сильно.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:00
раньше ЧР проходил без всяких этих тупых прогнозистов, а сейчас с первого тура только и слышишь кто может чего то выиграть млять все эти аналитики грёбаные вам что в одном месте свербит не можете до 25 тура дождаться если не вмоготу сходите в аптеку и купите себе препараты от геммора
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:28
На сегодняшний день это без шансов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:17
Если зенит не сможет помогут судьи а если и судьи не смогут то на помощь придёт миллер.
bt5xvk2bq5aw
bt5xvk2bq5aw
вчера в 16:01
А если легионеры свалят?
Разорвут деньгами несколько клубов.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:25
Смешно
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:22
Шансы есть всегда
Гость
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