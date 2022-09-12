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Сёмин: «„Ростов“ поборется за тройку в этом сезоне РПЛ»

сегодня, 17:55

Бывший тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением об игре «жёлто-синих».

Мне очень нравится «Ростов». Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. Комличенко заиграл, Песьяков очень уверенно играет. «Ростов» – цельная команда, которая поборется за тройку.

Может ли «Ростов» составить конкуренцию «Зениту»? Не думаю, так как «Ростову» нужна стабильность. ЦСКА, «Динамо» может навязать борьбу. Если бы у «Краснодара» не было столько травмированных, то эта команда тоже могла бы побороться с петербуржцами.

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сегодня в 18:18
1. Зенит. 2. Ростов. 3. Краснодар.
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kwvvunm6kbu3
сегодня в 17:59
всех распределил, посмотрим на исполнение прогноза...
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