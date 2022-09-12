Сёмин: «„Ростов“ поборется за тройку в этом сезоне РПЛ»

Бывший тренер «Ростова» поделился мнением об игре «жёлто-синих».

Мне очень нравится «Ростов». Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. Комличенко заиграл, Песьяков очень уверенно играет. «Ростов» – цельная команда, которая поборется за тройку.