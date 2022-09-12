Канчельскис: «„Спартак“ будет бороться за 4-е или 5-е место»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о «Спартаке».
Сколько лет в «Спартаке» происходит одно и тоже, а они все довольствуются тем, что есть. Все только говорят: чемпионы, чемпионство. Команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре гола. Я не знаю, что там происходит. В «Спартаке» бардак творится.
Их действия не поймёшь. Они (руководство) рассказывают сказки всей стране, что у них хороший менеджмент. Если их все устраивает, что им можно сказать?
Как я и говорил, перед началом сезона «Спартак» будет бороться за 4-е или 5-е место. Максимум третье, но и то, что сейчас происходит, я думаю, навряд ли.
Чемпион второй восьмёрки (при лучшем раскладе). Не знаю на что Спартак рассчитывает. Оборона дно. Джикия слабый защитник, его слабости скрывал Жиго, а сейчас всё видно. Края защиты нулевые, особенно со сломанным Мойзесом. Центр поля - Умяров). Атака на бумаге норм, по факту Промеса нормальные команды закрывают и всё. Более менее только вратарская позиция, хотя Максименко сдал сильно за последний год.
Ну а так что, покупок нормальных нет, те кто играл и забивал в лазарете, купили непонятно кого или просто собрали свободных с рынка, что уже говорит о качестве этих игроков, тренер мягко скажем никакой от слова совсем, еще и в руководстве пертурбации. Какое тут пятое место???? Лично я не вижу запаса прочности. Факел, Оренбург, Урал — это не Ростов, Динамо и Зенит. Три серьёзных матча – ноль очков.
Чемпион второй восьмёрки (при лучшем раскладе). Не знаю на что Спартак рассчитывает. Оборона дно. Джикия слабый защитник, его слабости скрывал Жиго, а сейчас всё видно. Края защиты нулевые, особенно со сломанным Мойзесом. Центр поля - Умяров). Атака на бумаге норм, по факту Промеса нормальные команды закрывают и всё. Более менее только вратарская позиция, хотя Максименко сдал сильно за последний год.
Ну а так что, покупок нормальных нет, те кто играл и забивал в лазарете, купили непонятно кого или просто собрали свободных с рынка, что уже говорит о качестве этих игроков, тренер мягко скажем никакой от слова совсем, еще и в руководстве пертурбации. Какое тут пятое место???? Лично я не вижу запаса прочности. Факел, Оренбург, Урал — это не Ростов, Динамо и Зенит. Три серьёзных матча – ноль очков.