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Канчельскис: «„Спартак“ будет бороться за 4-е или 5-е место»

сегодня, 17:38

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о «Спартаке».

Сколько лет в «Спартаке» происходит одно и тоже, а они все довольствуются тем, что есть. Все только говорят: чемпионы, чемпионство. Команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре гола. Я не знаю, что там происходит. В «Спартаке» бардак творится.

Их действия не поймёшь. Они (руководство) рассказывают сказки всей стране, что у них хороший менеджмент. Если их все устраивает, что им можно сказать?

Как я и говорил, перед началом сезона «Спартак» будет бороться за 4-е или 5-е место. Максимум третье, но и то, что сейчас происходит, я думаю, навряд ли.

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Все комментарии
6hkwneb8f79k
6hkwneb8f79k
сегодня в 18:17
Хорошо, если станет чемпионом второй восьмерки.
vaiolf
vaiolf
сегодня в 18:03
они ни за что своё любимое 10 место не упустят...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:00, ред.
Люто высокое пятое место. Раньше (при СССР) за пятое место игрокам присваивали звание мастер спорта....:)

Чемпион второй восьмёрки (при лучшем раскладе). Не знаю на что Спартак рассчитывает. Оборона дно. Джикия слабый защитник, его слабости скрывал Жиго, а сейчас всё видно. Края защиты нулевые, особенно со сломанным Мойзесом. Центр поля - Умяров). Атака на бумаге норм, по факту Промеса нормальные команды закрывают и всё. Более менее только вратарская позиция, хотя Максименко сдал сильно за последний год.

Ну а так что, покупок нормальных нет, те кто играл и забивал в лазарете, купили непонятно кого или просто собрали свободных с рынка, что уже говорит о качестве этих игроков, тренер мягко скажем никакой от слова совсем, еще и в руководстве пертурбации. Какое тут пятое место???? Лично я не вижу запаса прочности. Факел, Оренбург, Урал — это не Ростов, Динамо и Зенит. Три серьёзных матча – ноль очков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:52, ред.
А Андрюха оказывается оптимист.! Какое 4-5?Реально 6-8. Первые три места уже есть. Далее Динамо, Краснодар и Сочи. Уже 6 первых заняты, но 7-е пока свободно. Надо быть реалистами. Все к этому шло. Видимо Федун сейчас руки потирает
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:46
Все может быть.
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