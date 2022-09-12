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Юран: «Чувствую боль, когда смотрю на игру „Химок“»

сегодня, 16:49

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что ему тяжело видеть клуб на дне турнирной таблицы.

Боль внутри за ребят, обидно. Команда была скомплектована и подготовлена. Теперь она внизу, в переходных играх, тяжело переносить. Тяжело работать, команда становится как твои дети. Когда видишь, когда все получается и парни могут, то получаешь удовольствие. А потом наблюдаешь эту картину… У нас есть общение, человеческие качества должны оставаться. Когда парни звонят поделиться, значит, что ты правильно относился к ним.

Что хочу сказать руководству «Химок»? Я подневольный человек, пригласили — уволили. Выплатили ли мне деньги? Да, все в порядке. Сказали: будем расторгаться. Я: хорошо. Мне ставили задачу сохранить команду, чтобы мы не мучались в новом чемпионате. Я выполнял свою задачу, совесть чиста. Встреча у нас с руководством была 5–7 минут, друг друга поблагодарили, я не стал задавать вопросы.

Слухи о том, что кто‑то что‑то «продавал или покупал»? То, что мелькало — полная чушь. Воспитание мне не позволит подумать об этих моментах. Это полный бред. Мне уже не 30–35 лет, репутация есть.

Если позовут в «Химки» — не пойду, думаю, достаточно. Главное, что перед клубом у меня совесть чиста. Тренировать хочется, это наступает, когда ты вне работы неделю‑две, а на третьей неделе начинает колбасить.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:10
Плюнь на них Серёга!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:02, ред.
Не стоят его боли эти бестолковые и озверелые мещане "во дворянстве".
n9ke9ygchxzm
n9ke9ygchxzm
сегодня в 16:59
Верю его словам
Гость
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