Юран: «ЦСКА может составить конкуренцию „Зениту“ в борьбе за чемпионство»

Бывший главный тренер «Химок» полагает, что ЦСКА сможет навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за победу в РПЛ .

Моё мнение — ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. Заметьте — и там и там работают российские тренеры. Думаю, именно эти команды разыграют золотые медали. Но, естественно, уровень футболистов «Зенита» выше. ЦСКА неплохо смотрелся в Санкт-Петербурге, хозяевам тогда пришлось непросто. А вот с остальными командами «Зенит» разбирается очень уверенно. Даже с «Оренбургом» они играли не в полную силу.