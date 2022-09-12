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Юран: «ЦСКА может составить конкуренцию „Зениту“ в борьбе за чемпионство»

сегодня, 17:11

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран полагает, что ЦСКА сможет навязать «Зениту» конкуренцию в борьбе за победу в РПЛ.

Моё мнение — ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. Заметьте — и там и там работают российские тренеры. Думаю, именно эти команды разыграют золотые медали. Но, естественно, уровень футболистов «Зенита» выше. ЦСКА неплохо смотрелся в Санкт-Петербурге, хозяевам тогда пришлось непросто. А вот с остальными командами «Зенит» разбирается очень уверенно. Даже с «Оренбургом» они играли не в полную силу.

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Все комментарии
vaiolf
vaiolf
сегодня в 18:01
если судейки нагло не будут помогать ...то они никакие не конкуренты Зениту!
Штанмайер
Штанмайер
сегодня в 17:49
ахахха шутник им бы в пятерке по итогу удержаться)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:30
Здравое заявление, о конкуренции можно будет говорить хотя бы после 15-ти туров, а пока лучше помолчим.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:27
ЦСКА хорошо стартовал, хорошо играют, показывают стабильную игру, что самое главное. Сейчас ЦСКА играет на хорошем уровне, игра нравится болельщикам и остальным, потому что футболисты создают много моментов. Молодежь начала играть... Гайч заиграл мощный и быстрый... сыграется с командой и будет мячи как гвозди заколачивать. Видит федотов потенциал людей, а бывшие до него боялись перемен. Респект федотову. Если армейцы будут играть так стабильно и показывать такой футбол, тогда у команды есть шансы конкурировать с Зенитом. Пока тяжело сказать, выиграют они чемпионат или нет...все таки по составу Зенит сильнее.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:19
Наконец то кто то сказал, что не спартак может составить конкуренцию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:16
Из 80 веток...74 про то как мега-ультра-супер эксперты определяют конкурентов Зенита.....

Им больше в футболе говорить не о чем ???
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:13
Не может, состав Зенита просто на голову сильнее.
Гость
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