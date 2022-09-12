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Тарпищев: «„Зенит“ с большой долей вероятности снова станет чемпионом»

сегодня, 15:40

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

Борьба за второе место — это тоже немаловажно. И для болельщиков это, наверное, бальзам на душу. Сейчас молодых и быстрорастущих команд много. Меня не удивляет лидерство «Зенита». У него двойной состав, который не зависит ни от каких травм. У «Спартака» выбыло три человека, всё сразу пропало, заменять равноценно некем. И так в принципе у всех, кроме «Зенита». С большой долей вероятности они снова станут чемпионами.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 16:30
Зенит скорее станет чемпионом России в этом сезоне
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:58
Вот что значит большой аппаратный опыт-после долгих раздумий пришёл к правильному выводу.Впрочем,в части таких прогнозов готов с ним посоперничать.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:42
Трудно возразить
Гость
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