Тарпищев: «„Зенит“ с большой долей вероятности снова станет чемпионом»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ .

Борьба за второе место — это тоже немаловажно. И для болельщиков это, наверное, бальзам на душу. Сейчас молодых и быстрорастущих команд много. Меня не удивляет лидерство «Зенита». У него двойной состав, который не зависит ни от каких травм. У «Спартака» выбыло три человека, всё сразу пропало, заменять равноценно некем. И так в принципе у всех, кроме «Зенита». С большой долей вероятности они снова станут чемпионами.