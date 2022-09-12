Мостовой: «Не удивило увольнение Талалаева. В „Ахмате“ непросто работать»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об увольнении с поста главного тренера «Ахмата».

Не удивило увольнение Талалаева. Я здесь не отталкиваюсь от результата — у «Ахмата» результаты одинаковые из года в год. Это середняк, который может выдать нормальную серию, потом провалиться. С шестого по 10-е место «Ахмат» занимает из года в год.

За последнее время там тоже много тренеров поменялось. Там непросто работать. Скорее всего, там что-то личное. Команда где находилась, там и находится. Талалаев тоже немного с языком, прямолинейный человек.