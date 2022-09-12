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Мостовой: «Не удивило увольнение Талалаева. В „Ахмате“ непросто работать»

сегодня, 17:27

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».

Не удивило увольнение Талалаева. Я здесь не отталкиваюсь от результата — у «Ахмата» результаты одинаковые из года в год. Это середняк, который может выдать нормальную серию, потом провалиться. С шестого по 10-е место «Ахмат» занимает из года в год.

За последнее время там тоже много тренеров поменялось. Там непросто работать. Скорее всего, там что-то личное. Команда где находилась, там и находится. Талалаев тоже немного с языком, прямолинейный человек.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:38
Правду никто не скажет!!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:41
Речи твои, Александр, пусты, ибо низложен. Повенчан на царствие Александр Второй теперь, Кокорин. Правит в Лимассоле результативно.
протон
протон
сегодня в 17:31
очередной заход)
ну прикольно, как всегда
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:30
Сейчас везде тяжело
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:30
Смена власти.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 17:29
Это так.
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