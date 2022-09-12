Василенко: «Мы не хотели проигрывать „Спартаку“»

Экс-наставник «Факела» рассказал о поражении от «Спартака».

При 1:2 включились и играли на половине поля «Спартака», оказывали давление. При потере сразу вступали в отбор, собирали подборы. На 94-й минуте нарвались на контратаку — если бы наш защитник Дашаев сделал лишний шаг к Квинси... 50 сантиметров — и гола бы не было. 4-й гол: «Спартак» разыграл на фланге на третьего, наш футболист не пошел за Промесом. Из-за этого линия обороны сместилась, и Рыбус остался один на дальней штанге. Небольшие задержки в переключениях решают такие эпизоды. Не допусти мы те мелкие помарки — проиграли бы 1:2. Было бы обидно, но говорили бы, что сыграли достойно.

Но мы не хотели проигрывать, и потому я заменил защитника Суслова на Мастерного. Мы рисковали, так как хотели вытащить игру — и потому в дополнительное время пропустили 2 мяча.