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Василенко: «Мы не хотели проигрывать „Спартаку“»

сегодня, 15:14
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Экс-наставник «Факела» Олег Василенко рассказал о поражении от «Спартака».

При 1:2 включились и играли на половине поля «Спартака», оказывали давление. При потере сразу вступали в отбор, собирали подборы. На 94-й минуте нарвались на контратаку — если бы наш защитник Дашаев сделал лишний шаг к Квинси... 50 сантиметров — и гола бы не было. 4-й гол: «Спартак» разыграл на фланге на третьего, наш футболист не пошел за Промесом. Из-за этого линия обороны сместилась, и Рыбус остался один на дальней штанге. Небольшие задержки в переключениях решают такие эпизоды. Не допусти мы те мелкие помарки — проиграли бы 1:2. Было бы обидно, но говорили бы, что сыграли достойно.

Но мы не хотели проигрывать, и потому я заменил защитника Суслова на Мастерного. Мы рисковали, так как хотели вытащить игру — и потому в дополнительное время пропустили 2 мяча.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:05
Вишь,как хорошо "на свободе"-уже можно публиковать "воспоминания и размышления". Ну вылитый Георгий Константинович...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:33
- Расскажите, как получилось, что команда проиграла 0:10 ?
- Мы играли очень хорошо, ни в чем не уступали сопернику, но пенальти при счете 0:5 сломал нам всю игру
7ub4tn7e6chd
7ub4tn7e6chd
сегодня в 15:23
Никто этого не хочет
Гость
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