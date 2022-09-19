Слуцкий: «Великолепный первый тайм»

Главный тренер «Рубина» дал комментарий после победы над «Волгарем».

Великолепный первый тайм, особенно первые 30-35 – думаю, лучшие по качеству в этом сезоне. Конечно, когда соперник остается вдесятером и у тебя есть преимущество в два мяча, нужно играть гораздо более солидно.

Ни одна команда не играет всегда так, как хочет в лучших своих проявлениях. Все равно любая команда должна пройти разные стадии. Стадии, когда ты выигрываешь и проигрываешь, отыгрываешься, имеешь преимущество. На тренировках ты не будешь моделировать игру против десяти человек. Эти вещи должны на автомате выполняться по ходу пьесы.