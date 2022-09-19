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Слуцкий: «Великолепный первый тайм»

сегодня, 07:13
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 2Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)ВолгарьМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после победы над «Волгарем».

Великолепный первый тайм, особенно первые 30-35 – думаю, лучшие по качеству в этом сезоне. Конечно, когда соперник остается вдесятером и у тебя есть преимущество в два мяча, нужно играть гораздо более солидно.

Ни одна команда не играет всегда так, как хочет в лучших своих проявлениях. Все равно любая команда должна пройти разные стадии. Стадии, когда ты выигрываешь и проигрываешь, отыгрываешься, имеешь преимущество. На тренировках ты не будешь моделировать игру против десяти человек. Эти вещи должны на автомате выполняться по ходу пьесы.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 09:43
Надо стараться что бы оба тайма были великолепны.
112910415
112910415
сегодня в 08:50
Трудно, но можно
Философствовать в любой лиге
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:30
Слуцкому удачи вытянуть Рубин в высшую лигу.
j2gpys6nw7tz
j2gpys6nw7tz
сегодня в 08:10
Игра пошла это хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:15
Молодцы,смотрелись хорошо!
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