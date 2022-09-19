Гаврилов: «„Спартак“ играет очень нестабильно, но впереди много матчей»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил победу «красно-белых» над «Локомотивом» в матче РПЛ (1:0).

Хорошо, что сегодня выиграли, но надо подтягиваться. Команда играет очень нестабильно, но впереди много матчей. Догонят ли «Зенит»? Всё может быть. Футбол такая вещь – сегодня всё так, а завтра – так.

Они же в Кубке проиграли «Крыльям Советов». Питерцы ещё потеряют очки.