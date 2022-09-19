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Гаврилов: «„Спартак“ играет очень нестабильно, но впереди много матчей»

сегодня, 08:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил победу «красно-белых» над «Локомотивом» в матче РПЛ (1:0).

Хорошо, что сегодня выиграли, но надо подтягиваться. Команда играет очень нестабильно, но впереди много матчей. Догонят ли «Зенит»? Всё может быть. Футбол такая вещь – сегодня всё так, а завтра – так.

Они же в Кубке проиграли «Крыльям Советов». Питерцы ещё потеряют очки.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:18
Нестабильность-наша слава,
чемпионство-наша цель;
умер тот сосед,что справа,
тот.что слева-слёг в постель.
makkie
makkie
сегодня в 09:46
Покажите хоть одну команду РПЛ, которая отличается стабильностью?
Не беру в расчёт Зенит, который на 100% станет чемпионом.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 09:36
Пока по игре только на пятое место и тянет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:28
Вчера фактически второй тайм провалил и повезло, что Локо не сравнял счёт.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:21
Спартак ищет свою игру, и не плохо.
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