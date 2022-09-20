Карпин: «Меня беспокоит ситуация с Бакаевым и Круговым»

Главный тренер сборной России рассказал о ситуации с футболистами, которые не получили вызов в национальную команду.

Меня беспокоит ситуация Бакаева и Кругового. Меня вообще беспокоят проблемы всех российских игроков «Зенита». Но это был их выбор. Они знали, что в «Зените» огромная конкуренция, но выбрали именно этот путь. Если кому‑то не захочется приезжать на товарищеские сборные, то пускай не приезжают. Есть другие, кто сможет сыграть. Игроки «Ростова» были счастливы, что едут в сборную. Мы не будем перегружать голову игрокам. Будет меньше занятий по тактике, как было бы перед официальной игрой.