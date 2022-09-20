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Карпин: «Меня беспокоит ситуация с Бакаевым и Круговым»

вчера, 22:58

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с футболистами, которые не получили вызов в национальную команду.

Меня беспокоит ситуация Бакаева и Кругового. Меня вообще беспокоят проблемы всех российских игроков «Зенита». Но это был их выбор. Они знали, что в «Зените» огромная конкуренция, но выбрали именно этот путь. Если кому‑то не захочется приезжать на товарищеские сборные, то пускай не приезжают. Есть другие, кто сможет сыграть. Игроки «Ростова» были счастливы, что едут в сборную. Мы не будем перегружать голову игрокам. Будет меньше занятий по тактике, как было бы перед официальной игрой.

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Все комментарии
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e85gm6tmj566
вчера в 23:40
Всё будет хорошо?
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:29
Это их выбор. Пусть полируют лавку и получают огромное бабло, превращаясь в новых Новосельцевых и Бухаровых. В сборную они не особо стремятся, если перешли в Зенит.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:06
Да ты успокойся я тебе говорю!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:59
Ну это его решение.
Гость
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