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Тарханов: «Россия должна оспаривать отстранение, оказывать давление»

сегодня, 20:50

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что отрицательно относится к решению УЕФА не допускать команду до участия в чемпионате Европы‑2024.

Отстранение сборной — плохо. Конечно, хотелось бы, чтобы с нас сняли все ограничения. Спорт должен быть вне политики, поэтому нам нужно оспаривать, оказывать давление, нельзя сдаваться. При участии на таких турнирах и уровень чемпионата поднимается, и качественные иностранцы могут приехать. В дальнейшем надо своих футболистов готовить, чтобы после снятия ограничений показать свой уровень и выступить хорошо.

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