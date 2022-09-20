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Колосков: «России не стоит думать о переходе в Азию»

сегодня, 21:27

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал недопуск сборной России к отборочному турниру Евро-2024.

«Мы всегда надеемся на лучшее. Предпосылки для позитивных изменений были. В исполкоме УЕФА превалируют антироссийские силы. Члены исполкома УЕФА – представители недружественных нам стран. Видимо, это и повлияло на решение. Но думать о переходе в Азию нам не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно! Переходить в азиатскую федерацию – это значит вырыть себе яму, из которой мы потом не выберемся. Нам нужно продолжать активную работу с членами исполкома УЕФА и не вставать в позу. Это единственный способ вернуться в европейскую семью», – сказал Колосков.

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