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Карпин сообщил, что Малком и Клаудиньо не смогут сыграть за Россию

сегодня, 21:02

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Они не могут играть за нас, потому что они олимпийские чемпионы и заявлены за сборную Бразилии», – сказал Карпин.

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Все комментарии
fxvx5b5qqa7f
fxvx5b5qqa7f
сегодня в 22:14
А зачем тогда им гражданство...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:09
Да даже если бы могли, то не надо. Играть за сборную должны люди, которые знают русский язык, историю страны, а не те, кого продвигает Газпром.
Ничего личного, но мне до сих пор непонятна причина присвоение гражданства этим лицам. Нет, я не против, но у нас обычные смертные при получении паспорта РФ тратят времени больше, чем они…
Не буду вдаваться в политику и высказывать мнение о руководстве достояния России…
Прошу прощения, если кто не согласен с моим мнением.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:41
Более того, именно сейчас нам совершенно не нужны легионеры в чемпионате, кроме добровольцев, но не золотых мальчиков, не то время.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:31
Малкому и Клаудинье надо ехать в европу и повышать уровень, чтобы играть за нашу сборную. Мы же всегда своих талантов туда справляем, а теперь это наши таланты
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 21:30
Так и быть
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 21:24
Давид приветствую! А такое предложение осуществимо? За первые три места просто назначить игрокам ВИП? Допустим 1 место 3 мес , 2 место -2 мес и 3-1
Dauletbek
Dauletbek ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:24
Согласен. Играют же в странах бывшей Югославии, одни "вичи и ичи". Модрич, Перичич, Ракитич, Оршич, Станкович и так далее
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:17
Минус два легионера в составе "Зенита",вот и вся цель,чего тут было непонятного?Какой у нас хороший народ-всё об Отчизне пекутся....
протон
протон
сегодня в 21:04
Сборная должна представлять достижения собственной спортивной школы. В этом и есть интерес, увидеть разность подходов в обучении, стилей игры, тактик и т.д. ФИФА вообще должна запретить натурализацию. В сборной страны должны играть только воспитанники школы конкретной страны.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:04
И не надо
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