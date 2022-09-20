Карпин сообщил, что Малком и Клаудиньо не смогут сыграть за Россию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
«Они не могут играть за нас, потому что они олимпийские чемпионы и заявлены за сборную Бразилии», – сказал Карпин.
Ничего личного, но мне до сих пор непонятна причина присвоение гражданства этим лицам. Нет, я не против, но у нас обычные смертные при получении паспорта РФ тратят времени больше, чем они…
Не буду вдаваться в политику и высказывать мнение о руководстве достояния России…
Прошу прощения, если кто не согласен с моим мнением.
Ничего личного, но мне до сих пор непонятна причина присвоение гражданства этим лицам. Нет, я не против, но у нас обычные смертные при получении паспорта РФ тратят времени больше, чем они…
Не буду вдаваться в политику и высказывать мнение о руководстве достояния России…
Прошу прощения, если кто не согласен с моим мнением.