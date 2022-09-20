Карпин сообщил, что Малком и Клаудиньо не смогут сыграть за Россию

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сегодня, 21:02

Главный тренер сборной России прокомментировал желание игроков «Зенита» и получить российское гражданство.

«Они не могут играть за нас, потому что они олимпийские чемпионы и заявлены за сборную Бразилии», – сказал Карпин.