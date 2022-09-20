Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России

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сегодня, 21:24

Главный тренер сборной России объяснил, почему не вызвал в сборную России нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» .

«Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», – сказал Карпин.