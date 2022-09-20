Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбу.
«Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», – сказал Карпин.
Закончит карьеру - никто и не заметит. А может переберётся на Кипр к Кокорину, чтобы на пару дурака валять и позориться ))
Закончит карьеру - никто и не заметит. А может переберётся на Кипр к Кокорину, чтобы на пару дурака валять и позориться ))