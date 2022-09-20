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Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России

сегодня, 21:24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбу.

«Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», – сказал Карпин.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 22:45
Никому уже не интересна карьера Дзюбы в Турции.
Закончит карьеру - никто и не заметит. А может переберётся на Кипр к Кокорину, чтобы на пару дурака валять и позориться ))
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 22:41
Дзюба пройденный материал.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:27
А что Дзюба разуе в Турции ?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 22:25
Нормальный вопрос к тренеру - кто будет капитаном? Более тупого ответа я не слышал.
David Young
David Young
сегодня в 22:17
Правильно сделал что не вызвал.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:14
56ьные вопросы журналЫстов,набранных по кастингу из подворотни,продолжаются. Валеру тут можно только пожалеть.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:10
Эх, Валера, а надо было смотреть все матчи. Он очень хорошо начал полировать лавочки…
Dauletbek
Dauletbek ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:51
Он же Дзюбиньо)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 21:45
Неужели Дзюба не обойдёт Кержакова?) он ведь так этого хотел)))
Elliada
Elliada
сегодня в 21:44
Вообще, не вижу смысла вызывать игроков. Зачем? Турниры на ближайшие годы закрыты, товарищеские матчи - несколько игр в год. Отказываются играть с Россией или боятся санкций
Elliada
Elliada
сегодня в 21:42
Задолбали вы с Дзюбой. Как будто он Месси, что без него никак. Игрок средний был. Сейчас полный ноль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:40
Так он в Турции на лавке капитанит. Зачем он здесь нужен ? Сбитый летчик
k999s7uab89x
k999s7uab89x
сегодня в 21:30
Ну и да.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:25
Ну и правильно!
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