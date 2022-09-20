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Пономарев: «Дивеева сложно назвать игроком высочайшего уровня»

вчера, 22:53

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что травма Игоря Дивеева не станет для армейцев слишком большой проблемой.

Честно говоря, я удивлен, что у Дивеева такая серьезная травма. Надо же так случиться! Станет ли это для ЦСКА потерей? Конечно, это потеря, я думаю, что в игровом плане эта проблема решаема. У нас неплохой центральный защитник Виллиан Роша есть. У нас нормальная оборона. Но, возможно, есть кто‑то в «молодежке». Надо было бы готовить, конечно. Но Роша, повторюсь, вроде хороший футболист. Так что здесь есть кому сыграть. Ничего страшного не произойдет. Можно насытить оборону опорником, и нормально будет. Конечно, Дивеев неплох при исполнении угловых у чужих ворот: он опасен там. И еще он хорошо играет головой в своей штрафной. Это есть у него. А так в принципе нельзя сказать, что это игрок высочайшего уровня: играет он с ошибками.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 23:41
Он растёт и старается!
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:17
После такого заявления Месси, Холланд , Неймар , Левандовский и Бензема дружно напряглись
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:57
А мне Дивей нравится,норм игрок!
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