Более 100 человек пострадали на матче чемпионата Аргентины

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вчера, 08:32

Матч чемпионата Аргентины, в котором играли «Бока Хуниорс» и «Химнасия», завершился беспорядками, в результате которых пострадали 100 человек, 1 болельщик погиб.

Игра проходила в городе Ла-Плата, на матч продали больше билетов, чем вмещает арена. Стоявшие у входа на арену болельщики пытались прорваться к своим местам, полиция применила слезоточивый газ. Он попал на поле, игру пришлось прервать. Команды на тот момент сыграли 9 минут.

После этого болельщиков организованно вывели со стадиона, однако одному из мужчин стало плохо, у него случился инфаркт. Медикам не удалось его спасти. Помимо этого, сообщается что пострадали также 5 или 6 полицейских. Серхио Берни, министр безопасности Буэнос-Айреса, возложил ответственность за произошедшее на организаторов встречи. Аргентинская футбольная ассоциация решила остановить матч. На данный момент новая дата проведения встречи не названа.