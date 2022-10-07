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Более 100 человек пострадали на матче чемпионата Аргентины

вчера, 08:32
ХимнасияЛоготип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)-:-Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсВчера в 03:30 Матч отменен

Матч чемпионата Аргентины, в котором играли «Бока Хуниорс» и «Химнасия», завершился беспорядками, в результате которых пострадали 100 человек, 1 болельщик погиб.

Игра проходила в городе Ла-Плата, на матч продали больше билетов, чем вмещает арена. Стоявшие у входа на арену болельщики пытались прорваться к своим местам, полиция применила слезоточивый газ. Он попал на поле, игру пришлось прервать. Команды на тот момент сыграли 9 минут.

После этого болельщиков организованно вывели со стадиона, однако одному из мужчин стало плохо, у него случился инфаркт. Медикам не удалось его спасти. Помимо этого, сообщается что пострадали также 5 или 6 полицейских. Серхио Берни, министр безопасности Буэнос-Айреса, возложил ответственность за произошедшее на организаторов встречи. Аргентинская футбольная ассоциация решила остановить матч. На данный момент новая дата проведения встречи не названа.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:23
Врядли халатность, ради копеек за эти билеты беспорядки устраивать смысла нет. А вот сорвать матч ради букмекерской индустрии можно
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:46
Что они не поделили ?
Elliada
Elliada
вчера в 11:08
Из-за халатности или жадности страдают люди. Пусть иск подают, чтобы другим было неповадно
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 10:37
вот что значит в Аргентине нет fan-id
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:21
пора запрещать футбол, он ст ал слишком опасен для людей
zooveterinar
zooveterinar ответ ABir (раскрыть)
вчера в 10:10
Тут,как бы и жадность,да!! Но и ще и любовь к футболу,его популяризация в латинской Америке, если допустим сравнивать с РПЛ, сто процентов,куча билетов остается,если взглянуть на наши трибуны,ну конечно не считая дерби там,но это единичные матчи,ну еще наверное фан ид ,свою роль сыграл,думаю там его нет!!!
ABir
ABir
вчера в 10:01
Всему причина - жадность
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:54
Наверное люди просто хотели согреться и переборщили!
Gahi
Gahi
вчера в 09:16
Вот к чему приводит безответственность организаторов матча, очень жаль людей которые пострадали от такой их деятельности.
r5f4j4b3kcwq
r5f4j4b3kcwq
вчера в 08:48
Толпа латиносов - страшная сила
9g4w5b9f7p3m
9g4w5b9f7p3m
вчера в 08:37
Жесть, конечно, полная
Гость
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