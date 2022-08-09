Появилась информация о состоянии игрока «Зимбру», впавшего в кому

Пресс-секретарь института неврологии и нейрохирургии Дорина Блындеску прокомментировал состояние футболиста «Зимбру» . Ранее игрок впал в кому после столкновения с вратарём соперника.

Голландский футболист находится в реанимационном отделении института неврологии и нейрохирургии «Диомид Герман». Также, как и в момент госпитализации, его состояние по-прежнему тяжелое. Футболист пребывает в коме.

Пациент может прийти в себя в любой момент. В то же время, человек может не проснуться никогда либо выйти из комы спустя неопределенное время. Все индивидуально и зависит от здоровья человека.