Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияМолдова. Национальный дивизион 2022/2023

Появилась информация о состоянии игрока «Зимбру», впавшего в кому

сегодня, 14:34

Пресс-секретарь института неврологии и нейрохирургии Дорина Блындеску прокомментировал состояние футболиста «Зимбру» Донни ван Иперена. Ранее игрок впал в кому после столкновения с вратарём соперника.

Голландский футболист находится в реанимационном отделении института неврологии и нейрохирургии «Диомид Герман». Также, как и в момент госпитализации, его состояние по-прежнему тяжелое. Футболист пребывает в коме.

Пациент может прийти в себя в любой момент. В то же время, человек может не проснуться никогда либо выйти из комы спустя неопределенное время. Все индивидуально и зависит от здоровья человека.

Все новости
Умер бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин
03 августа
Леманн бензопилой повредил гараж соседа
28 июля
Слухи«Алания» потеряла свой кубок чемпиона страны, его ищут уже третий год
22 июля
Полиция Милана ошибочно задержала и обыскала Бакайоко
18 июля Видео
Бывший футболист «Спартака» умер в возрасте 29 лет
15 июля
Умер бывший вратарь сборной Шотландии Эндрю Горам
04 июля
Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:23
Должен прийти в себя
старина
старина
сегодня в 14:38
Здоровья
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 