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Свищёв — о 174 погибших фанатах в Индонезии: «В России такое невозможно»

вчера, 09:47

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о трагедии на стадионе в Индонезии.

Это большая трагедия. Ответственность лежит на организаторах турнира. Такие инциденты не способствуют популяризации футбола в стране и в мире. Это урок другим странам и организаторам турнира.

В России такое невозможно, потому что организация соревнований у нас на высоком уровне. Коммуникация с полицией и службой безопасности у нас на высоком уровне.

Все помнят неприятный инцидент на Манежной площади, после чего мы сделали выводы. Больше такого у нас не было и, надеюсь, что такое больше не произойдет. Все делается для безопасности нашего зрителя.

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