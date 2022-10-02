Минимум 174 погибших и много раненых. Самая большая трагедия в футболе в новом веке

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вчера, 12:57

В Индонезии полиция нарушила правила ФИФА .

Футбол в Индонезии – развлечение для бедных

В Японии 128 миллионов жителей, а Индонезия намного крупнее по населению, 273 миллиона человек. Больше людей, чем в России, Польше и Германии вместе. Не удивляет, что жители Индонезии активно интересуются футболом. Дешевое развлечение для бедных, способ отвлечься. О давних проблемах их лиги говорили десятилетиями.

Организованные фанаты в Индонезии – «кузьмичи». Вроде незлобной секты, женщины, мужчины и лидер в стиле сельского пророка. Нет «хулиганов». Но народ темпераментный, побежали на поле после домашнего поражения середняка. Что еще важно знать? На стадионы легко пройти без билета, чем иногда пользуются.

«Больше, чем жизнь», — так отношение к фанатизму описывали индонезийцы. Когда субкультура вырождается в агрессивную форму, занимаясь поиском врагов, то давление в системе поднимается, ее саму ждет трагедия. Закон сохранения энергии работает безотказно, произошла большая беда, которую пророчили.

В Индонезии было почти 80 погибших в дни матчей до этого, а на стадионе дети и женщины. Хотя страна мусульманская, девушки рядом с мужчинами на секторах. Но посещение футбольного матча может быть опасным. Вчера на игре «Аремы» и «Персебая» не было гостевых фанатов, как в день другой трагедии в Мексике.

Вторая по масштабам трагедия в истории футбола

Самая страшная по количеству жертв давка случилась в конце матча Перу и Аргентины в Лиме, погибло 328 человек. Раненных было больше тысячи. Их не нужно забывать, некоторые увечья привели к инвалидности. Причина беды в Лиме – непрофессионализм полиции. Теперь на третьей строчке с 127 жертвами находится давка на стадионе в Гане на клубной игре в 2001-м, там полицейские применили слезоточивый газ.

Среди фанатов началась паника, результат давки перед закрытыми воротами – самая массовая трагедия в истории африканского футбола. Все помнят «Хиллсборо», где 97 жертв, но мало кто знает, что в Непале за год до этого на футболе погибло 93 человека. В Гватемале, Египте, Аргентине, Шотландии, ЮАР , США и Турции умерли десятки людей на стадионах, но в основном все трагедии случились в ХХ веке.

На финале Кубка чемпионов в Бельгии погибло 39 человек. Еще в 1902 году на «Айброкс Парк» в Глазго обрушилась трибуна, погибло 25 человек. Спустя много десятилетий на той же арене в проходе номер 13 возникла давка, которая привела к панике и смерти 66 человек. «Рейнджерс» сравнял счет против «Селтика» в конце, когда народ уже шел к ближайшей станции метро.

Фанаты хозяев услышали рев толпы и решили вернуться на арену. В узком проходе столкнулись две реки фанатов «Рейнджерс». Чаще всего причина в давке. Не забыта и трагедия в «Лужниках». В 1982-м на матче «Спартака» и «Хаарлема» задавили минимум 66 человек. Много подростков. О количестве жертв объявили лишь спустя семь лет, а суд длился полтора дня.

Обвиняемые легко отделались, некоторых сразу амнистировали. Ненормально, когда замалчивают трагедии такого масштаба, обвиняют только жертв. К сожалению, доверять официальным документам той поры нельзя. Их авторы сами говорят, что это филькины грамоты. Вряд ли было 300-350 жертв, но легко могли записать задним числом «смерть по естественным причинам», как приказал царек-секретарь.

Полиция будет обвинять фанатов, зрители — полицейских

По Индексу свободы прессы Индонезия на 117-м месте с оценкой «плохо». Там не Иран, где никто не может адекватно посчитать количество жертв восстания женщин и мужчин против внесудебных казней. Но если пробежитесь по социальным сетям, то увидите, что некоторые издания из Индонезии явно работают на полицию и власть, у них характерный заискивающий тон.

Сначала не сообщали о жертвах, хотя через пару минут были первые видео стычек, загруженные в социальные сети. Полицейские официально будут обвинять фанатов, пока не определят чинов, чьи головы полетят. Покажут несколько перевернутых и подожженных автомобилей вокруг стадиона. Но забудут о хронологии. На арене были только фанаты одной команды и полицейские.

Откуда минимум 174 жертвы? Похоже, будет больше, раненые умирают в больницах, истоптанных было почти двести человек. Откуда паника, если на всех записях видно, что фанаты не атакуют полицейских толпой? Видно также, что правоохранители бьют зрителей дубинками. Зафиксирован момент, когда толпа убегает. Все можно увидеть собственными глазами, хотя не рекомендуем.

Ключевая причина трагедии – запрещенный слезоточивый газ

Полицейские пустили слезоточивый газ, хотя это запрещено правилами ФИФА . Сообщается, что лишь 34 человека умерли на самой арене, остальные в больницах. Как такое могло произойти? Пока рабочая версия, что не рассчитали со слезоточивым газом. Концентрация была такой большой, что люди начали задыхаться и терять сознание. Попадали на землю, а на них толпу уже гнала полиция.

Результат давки – почти две сотни трупов. Гуманизм отходит на десятый план. Ценность человеческой жизни множат на ноль. Но трагедии в Индонезии могло не быть. За последние тридцать лет сотни раз фанаты по всему миру выбегали на поле. Не только с агрессивной целью поговорить со своей командой. Не только в результате драк фанатов. Также забегами празднуют победы в турнирах.

Сотни случаев, но это лишь пятая массовая трагедия в футболе в двадцать первом веке. Все остальные родом из Африки, где тоже вопросы к нормам безопасности и полицейским. В Гане, Египте, ЮАР и ДР Конго были жертвы. Но в последнем случае погибло 13 человек, а не 174, как в Индонезии. Пусть все покоятся с миром, среди них только два полицейских, но есть пятилетний ребенок.

Билетов продали на четыре тысячи больше, чем вместимость арены

Родственникам жертв желаем получить вердикты судов. Нельзя после того, как фанаты побежали на поле, оправдывать всех зрителей. Совершили самую большую ошибку в жизни. Но ФИФА не случайно запрещает применение слезоточивого газа. Полицейские нарушили закон, написанный кровью. Паника возникла, когда сотни правоохранителей с дубинками гнали фанатов.

Сектора оказались в дыму. Если бы на земле не лежали люди, потерявшие создание, жертв было бы намного меньше. Вопрос к организаторам. Стадион на 38 000, а билетов было 42 тысячи. Кто-то решил нажиться. В Индонезии десятилетиями игнорировали правила. Организаторы матча, неадекватные полицейские и агрессивные фанаты – виновники трагедии, хотя многих не накажут.

Уже не вернуть эти жизни, но можно спасти другие. Индонезии срочно нужны специалисты по безопасности. Возможно, консультанты-волонтеры из Европы и Южной Америки, где фанаты куда агрессивнее, чем в Азии, но трагедии остались в двадцатом веке. Нельзя печатать больше билетов, чем вместимость арены. Полицейским и солдатам нужны современные протоколы поведения.

Очевидцы пишут, что лишь несколько человек агрессивно выясняли отношение с футболистами, а те быстро убежали. Дальше на зрителей на поле напала полиция, солдаты с дубинками и собаками. Лишь после этого на поле оказались остальные, защищать побитых коллег. Жуткая трагедия, увидели одно из худших преступлений – привели к массовым смертям, которых легко могло не быть.