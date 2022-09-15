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Машину главного тренера «Порту» забросали камнями из-за поражения команды

сегодня, 11:55
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту0 : 4Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Болельщики «Порту» забросали камнями машину главного тренера команды Сержиу Консейсау после поражения от «Брюгге» в Лиге чемпионов (0:4).

Данный эпизод случился возле стадиона «Драгау», где португальский клуб проводил домашний матч против клуба из Бельгии. Недовольные поклонники «Порту» бросали камни в автомобиль, в котором находились жена и двое детей тренера. Данных о материальном ущербе и травмах нет.

Португальский клуб на своем официальном сайте опубликовал заявление по данному поводу. В нем «Порту» осудил такое поведение, а также выразил сожаление по поводу «отсутствия защиты со стороны властей». Клуб призывает к скорейшему установлению и привлечению к ответственности виновников этого акта.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:22
Жена с детьми причем? Идиоты!
vm9baxnwp3f6
vm9baxnwp3f6
сегодня в 12:16
вот это болельщики, плохой пример...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:15
Конечно, сенсация, горячие поклонники "Порту" в шоке.

Зато теперь мой Серёжа Манекен может гордо сказать, что его регулярно громил не бельгийский андердог, а будущий победитель ЛЧ.

Причем счёт в пользу СБГ, они 1-4 проиграли, а "Порту" 0-4, значит, "Зенит" - "Порту" 1-0, убедительная победа самого модного тренера РПЛ!
c9369qspmdfx
c9369qspmdfx
сегодня в 12:03
Было за что
Гость
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