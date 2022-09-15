Машину главного тренера «Порту» забросали камнями из-за поражения команды

Болельщики «Порту» забросали камнями машину главного тренера команды Сержиу Консейсау после поражения от «Брюгге» в Лиге чемпионов (0:4).
Данный эпизод случился возле стадиона «Драгау», где португальский клуб проводил домашний матч против клуба из Бельгии. Недовольные поклонники «Порту» бросали камни в автомобиль, в котором находились жена и двое детей тренера. Данных о материальном ущербе и травмах нет.
Португальский клуб на своем официальном сайте опубликовал заявление по данному поводу. В нем «Порту» осудил такое поведение, а также выразил сожаление по поводу «отсутствия защиты со стороны властей». Клуб призывает к скорейшему установлению и привлечению к ответственности виновников этого акта.
Зато теперь мой Серёжа Манекен может гордо сказать, что его регулярно громил не бельгийский андердог, а будущий победитель ЛЧ.
Причем счёт в пользу СБГ, они 1-4 проиграли, а "Порту" 0-4, значит, "Зенит" - "Порту" 1-0, убедительная победа самого модного тренера РПЛ!
Зато теперь мой Серёжа Манекен может гордо сказать, что его регулярно громил не бельгийский андердог, а будущий победитель ЛЧ.
Причем счёт в пользу СБГ, они 1-4 проиграли, а "Порту" 0-4, значит, "Зенит" - "Порту" 1-0, убедительная победа самого модного тренера РПЛ!