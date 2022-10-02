Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Более 120 человек погибло после матча в Индонезии

вчера, 09:26

После матча чемпионата Индонезии между командами «Арема» и «Персебая» (2:3) произошла трагедия.

Болельщики «Аремы», расстроенные из-за поражения своей команды, выбежали на поле после финального свистка. Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен и в сторону болельщиков на трибунах. Паника и давка на трибунах привела к гибели не менее 127 человек. Сообщается, что среди жертв есть женщины и дети.

Нико Афинта, генеральный инспектор полиции, заявил, что на территории арены погибли 34 человека, остальные скончались в больнице.

Чемпионат Индонезии официально приостановлен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с bbc.com
Свищёв — о 174 погибших фанатах в Индонезии: «В России такое невозможно»
Сегодня, 09:47
Минимум 174 погибших и много раненых. Самая большая трагедия в футболе в новом веке
Вчера, 12:57Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии6
Машину главного тренера «Порту» забросали камнями из-за поражения команды
15 сентября
«Милан» ушёл от поражения в матче против «Зальцбурга»
06 сентября
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Копенгаген»
06 сентября
Анри сломал зуб Лазанье во время празднования гола
16 августа Фото
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 