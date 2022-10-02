Более 120 человек погибло после матча в Индонезии

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вчера, 09:26

После матча чемпионата Индонезии между командами «Арема» и «Персебая» (2:3) произошла трагедия.

Болельщики «Аремы», расстроенные из-за поражения своей команды, выбежали на поле после финального свистка. Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен и в сторону болельщиков на трибунах. Паника и давка на трибунах привела к гибели не менее 127 человек. Сообщается, что среди жертв есть женщины и дети.

Нико Афинта, генеральный инспектор полиции, заявил, что на территории арены погибли 34 человека, остальные скончались в больнице.

Чемпионат Индонезии официально приостановлен.