Эльвин Керимов считает, что у Дзюбы нет конфликта с Монтеллой.

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сегодня, 00:29

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился мнением о слухах о том, что у нападающего есть конфликт с главным тренером «Аданы Демирспор» . Россиянин появился на поле только в одном из последних четырёх матчей, он провёл на поле менее десяти минут.