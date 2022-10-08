Эльвин Керимов считает, что у Дзюбы нет конфликта с Монтеллой.

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился мнением о слухах о том, что у нападающего Артема Дзюбы есть конфликт с главным тренером «Аданы Демирспор» Винченцо Монтеллой. Россиянин появился на поле только в одном из последних четырёх матчей, он провёл на поле менее десяти минут.
Возможен ли конфликт Дзюбы с Монтеллой? Скорее нет, чем да. Я ничего такого не замечал. У Монтеллы был конфликт с Балотелли… У тренера такое бывало раньше и с другими игроками, но в ситуации с Артёмом не видел никакого подтверждения, кроме слуха в турецких СМИ. Всё возможно. Однако пока, как мне кажется, это не более чем слух.
тренер отказывается признавать божественную сущность форварда ! )
тренер отказывается признавать божественную сущность форварда ! )
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1331622/dzyuba-artyom-adana-demirspor 08.10.2022
А я как эксперт по математике, считаю до пяти !)
Скорее да , чем нет. Воо оно как бывает.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1331622/dzyuba-artyom-adana-demirspor 08.10.2022
А я как эксперт по математике, считаю до пяти !)
Скорее да , чем нет. Воо оно как бывает.