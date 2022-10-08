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Эльвин Керимов считает, что у Дзюбы нет конфликта с Монтеллой

сегодня, 00:29

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился мнением о слухах о том, что у нападающего Артема Дзюбы есть конфликт с главным тренером «Аданы Демирспор» Винченцо Монтеллой. Россиянин появился на поле только в одном из последних четырёх матчей, он провёл на поле менее десяти минут.

Возможен ли конфликт Дзюбы с Монтеллой? Скорее нет, чем да. Я ничего такого не замечал. У Монтеллы был конфликт с Балотелли… У тренера такое бывало раньше и с другими игроками, но в ситуации с Артёмом не видел никакого подтверждения, кроме слуха в турецких СМИ. Всё возможно. Однако пока, как мне кажется, это не более чем слух.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:24
Дзюба в турецкий чемпионат от мобилизации скрываться приехал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:11
В первый раз что-ли? Герой тот же, тренера из того же теста, глаза, уши, язык те же. Менталитет разный.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:11
Дзюбу друг Кокорин научил , как попасть за бугор , как не ломаясь и не напрягаясь можно получать хорошую зарплату любоваться морем. Что еще нужно "пожилому" футболисту ?! Не жизнь, а малина!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 08:09
За отведённые 10 минут,вчера Артем сыграл хорошо.Участвовал в трёхходовке,когда их игрок не попал в ворота с 3 метров.
112910415
112910415
сегодня в 07:38
есть ментальные разногласия :
тренер отказывается признавать божественную сущность форварда ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:30
Пора в РПЛ, в Спартак, к примеру...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:25
Что за человек? Это дерево везде ищет конфликт.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:16
Конфликта может быть и нет. Просто Монтелла недоумевает, как это бревнище до сих пор играет в профессиональный футбол и что оно делает в его команде!
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 05:38
Дзюба где-то был)
Gahi
Gahi
сегодня в 05:12
Конфликта нет? Но в состав не попадает, а зачем брали тогда раз не играет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:16
Ага... Все норм)))
6qb3atk55r4e
6qb3atk55r4e
сегодня в 01:42
Кто такой Керимов?
f6ah7gyngpkf
f6ah7gyngpkf
сегодня в 01:40
Попал Артемка, и тут не повезло...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:39, ред.
Эльвин Керимов считает, что у Дзюбы нет конфликта с Монтеллой.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1331622/dzyuba-artyom-adana-demirspor 08.10.2022
А я как эксперт по математике, считаю до пяти !)
Скорее да , чем нет. Воо оно как бывает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:34
У них творческие разногласия!
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